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Quem é o meia clássico que deve estrear pelo Santos neste domingo

Lucas Barbosa deve ser titular diante da Inter de Limeira na noite deste domingo...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 13:47
Crédito: Ivan Storti/santosFC
O Santos deve ter uma grande novidade na partida de logo mais, diante da Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O meia Lucas Barbosa, de 20 anos, deve ser o principal responsável pela armação das jogadas do Peixe na partida deste domingo.Com 1,93m, boa condução de bola e bom passe, Lucas lembra o estilo de jogo do ídolo Giovanni. Os dois ainda tem em comum o fato de chegarem ao Santos após se destacaram em times do interior, um no profissional e outro na base. O Messias foi contratado ao Sãocarlense enquanto Lucas ao Novorizontino.
O garoto, no entanto, já tem mais rodagem. Começou no Sub-15 do Grêmio, passou pelo Inter de Bebedouro, sua cidade natal, e também já foi campeão da tradicional Dallas Cup Sub-19, pelo Golden States, dos Estados Unidos.Lucas Barbosa chegou ao Santos em setembro de 2019 e disputou quatro partidas pela equipe na Copa São Paulo de Juniores de 2020. Ele tem contrato com o clube até 2025 e conseguiu chamar a atenção do técnico Ariel Holan nos treinos no início do Paulistão.
O Santos deve ter um time reserva na partida contra a Inter de Limeira. Holan pretende poupar os titulares para o confronto contra o Barcelona do Equador, terça-feira, na Vila, pela fase de grupos da Libertadores.

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