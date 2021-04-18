Quem é o meia clássico que deve estrear pelo Santos neste domingo

Crédito: Ivan Storti/santosFC

O Santos deve ter uma grande novidade na partida de logo mais, diante da Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O meia Lucas Barbosa, de 20 anos, deve ser o principal responsável pela armação das jogadas do Peixe na partida deste domingo.Com 1,93m, boa condução de bola e bom passe, Lucas lembra o estilo de jogo do ídolo Giovanni. Os dois ainda tem em comum o fato de chegarem ao Santos após se destacaram em times do interior, um no profissional e outro na base. O Messias foi contratado ao Sãocarlense enquanto Lucas ao Novorizontino.

O garoto, no entanto, já tem mais rodagem. Começou no Sub-15 do Grêmio, passou pelo Inter de Bebedouro, sua cidade natal, e também já foi campeão da tradicional Dallas Cup Sub-19, pelo Golden States, dos Estados Unidos.Lucas Barbosa chegou ao Santos em setembro de 2019 e disputou quatro partidas pela equipe na Copa São Paulo de Juniores de 2020. Ele tem contrato com o clube até 2025 e conseguiu chamar a atenção do técnico Ariel Holan nos treinos no início do Paulistão.