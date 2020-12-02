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Quem é Kelleher? Jovem goleiro tem grande atuação e garante vitória do Liverpool na Champions

Goleiro de 22 anos fez sua primeira partida como profissional na Liga dos Campeões da Europa e fez grandes defesas para segurar o ataque do Ajax em Anfield...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 21:08

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 21:08

Crédito: AFP
Apenas o terceiro goleiro do Liverpool, o jovem irlandês, que completou 22 anos na última semana, Caoimhin Kelleher foi o grande nome da vitória dos Reds frente ao Ajax em Anfield, por 1 a 0. Em seu primeiro jogo de Champions League na carreira, o arqueiro foi responsável por parar o talentoso ataque holandês e garantiu o 'clean sheet' para o time de Klopp.Com a recente lesão de Alisson, e a desconfiança em cima de Adrián, normalmente o substituto do brasileiro na meta dos Reds, Kelleher foi o escolhido de Klopp para defender as traves da equipe em Anfield e deu conta do recado. Com nota 8.1 no site 'Sofascore', conhecido pelas estatísticas, o goleiro foi eleito o melhor jogador em campo, com quatro defesas difíceis.
- Certamente, ele parecia mais seguro aqui do que Adrián quando foi escalado nesta temporada. Confortável com a bola aos pés, alto e decisivo, esta foi a noite em que o terceiro goleiro se tornou no segundo - escreveu o correspondente Neil Jones.
Além da imprensa, Kelleher também impressionou os companheiros de equipe e seu treinador. Capitão do Liverpool, Jordan Henderson elogiou a grande atuação do goleiro ao site da Uefa.
- Acho que ele teve uma performance excelente. Fez duas ou três defesas incríveis. Foi inacreditável, excelente. Vemos isso o tempo todo no treinamento. Ele é um grande goleiro e merece elogios - disse Hendo. Jürgen Klopp, que ao apito final entrou em campo para abraçar o jovem, também fez elogios e destacou a grande atuação de todos os garotos que entraram em campo nesta terça-feira pelo Liverpool.
- Kelleher é um super goleiro e teve uma atuação excelente. Para mim, foi nossa atuação mais fantástica na Champions League até agora nesta temporada. Por causa das lesões, por causa dos nossos adversários. Todo mundo sabe o quão bom Ajax é. Eles tiveram grandes chances, mas controlamos e vencemos - completou o treinador.
No próximo final de semana, o Liverpool volta aos gramados, dessa vez pela Premier League, contra o Wolverhampton, em Anfield, no domingo, às 16h15 (de Brasília), e deve contar novamente com Kelleher como titular.

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