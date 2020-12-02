Quem é Kelleher? Jovem goleiro tem grande atuação e garante vitória do Liverpool na Champions

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Apenas o terceiro goleiro do Liverpool, o jovem irlandês, que completou 22 anos na última semana, Caoimhin Kelleher foi o grande nome da vitória dos Reds frente ao Ajax em Anfield, por 1 a 0. Em seu primeiro jogo de Champions League na carreira, o arqueiro foi responsável por parar o talentoso ataque holandês e garantiu o 'clean sheet' para o time de Klopp.Com a recente lesão de Alisson, e a desconfiança em cima de Adrián, normalmente o substituto do brasileiro na meta dos Reds, Kelleher foi o escolhido de Klopp para defender as traves da equipe em Anfield e deu conta do recado. Com nota 8.1 no site 'Sofascore', conhecido pelas estatísticas, o goleiro foi eleito o melhor jogador em campo, com quatro defesas difíceis.

- Certamente, ele parecia mais seguro aqui do que Adrián quando foi escalado nesta temporada. Confortável com a bola aos pés, alto e decisivo, esta foi a noite em que o terceiro goleiro se tornou no segundo - escreveu o correspondente Neil Jones.

Além da imprensa, Kelleher também impressionou os companheiros de equipe e seu treinador. Capitão do Liverpool, Jordan Henderson elogiou a grande atuação do goleiro ao site da Uefa.

- Acho que ele teve uma performance excelente. Fez duas ou três defesas incríveis. Foi inacreditável, excelente. Vemos isso o tempo todo no treinamento. Ele é um grande goleiro e merece elogios - disse Hendo. Jürgen Klopp, que ao apito final entrou em campo para abraçar o jovem, também fez elogios e destacou a grande atuação de todos os garotos que entraram em campo nesta terça-feira pelo Liverpool.

- Kelleher é um super goleiro e teve uma atuação excelente. Para mim, foi nossa atuação mais fantástica na Champions League até agora nesta temporada. Por causa das lesões, por causa dos nossos adversários. Todo mundo sabe o quão bom Ajax é. Eles tiveram grandes chances, mas controlamos e vencemos - completou o treinador.