Queda não alivia calendário, e Rogério Ceni tem previsão de duas semanas livres no Flamengo em 2020

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Rogério Ceni chegou ao Flamengo há menos de duas semanas e, após um empate com o Atlético-GO, no Brasileirão, e duas derrotas para o São Paulo, pela Copa do Brasil, o técnico já identificou ajustes a serem feitos no time. Porém, nem mesmo a queda precoce no mata-mata nacional significará um alívio no calendário do Rubro-negro, e o treinador terá que resolver os problemas nos raros momentos à disposição no CT do Ninho do Urubu.

Até o final de 2020, os jogos do Brasileirão e da Libertadores - caso o time avance às quartas de final - se acumulam e mantém a maratona imposta no calendário espremido por conta da pandemia do novo coronavírus - a qual paralisou o futebol por quase seis meses, mas todas partidas foram mantidas.

Se o Fla avançar na Libertadores, como previsto no orçamento e é esperado pelo departamento de futebol, serão duas semanas livres até a virada do ano - sendo semanas livres consideradas aquelas sem partidas no meio de semana.Diante dos erros (individuais e coletivos), o lado mental "abalado" - como o próprio treinador identificou - e problemas físicos atingindo o elenco em série, Rogério Ceni não terá o tempo como aliado neste início de trabalho no clube.

Com as semifinais e finais da Copa do Brasil nos dias 23 e 30 de dezembro e 3 e 10 de fevereiro, respectivamente, essas são as semanas possivelmente livres para Rogério Ceni, desde que nenhuma partida do Flamengo seja remanejada. O jogo contra o Grêmio, pela 23ª rodada do Brasileirão, não tem data definida.São 14 semanas até o final da temporada - estendida até 24 de fevereiro -, da qual o técnico Rogério Ceni pode ter não mais que quatro livres para trabalhar.

Confira as possibilidades e jogos do Flamengo previstos no calendário de 2020.21/11 - 22ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Coritiba, no Rio de Janeiro

24/11 - Ida das oitavas da LibertadoresRacing x Flamengo, em Buenos Aires

A definir - 23ª rodada do BrasileirãoGrêmio x Flamengo, em Porto Alegre

1/12 - Volta das oitavas da LibertadoresFlamengo x Racing, no Rio de Janeiro

5/12 - 24ª rodada do BrasileirãoBotafogo x Flamengo, no Rio de Janeiro

8, 9 ou 10/12 — Quartas de final da Libertadores*

13/12 - 25ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Santos, no Rio de Janeiro

15, 16 ou 17/12 — Quartas de final da Libertadores*

19, 20 ou 21/12 - 26ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Bahia

26, 27 ou 28/12 - 27ª rodada do BrasileirãoFortaleza x Flamengo

2, 3 ou 4/1 - 28ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Fluminense

5 ou 6/01 — Semifinal da Libertadores*

9, 10 ou 11/1 - 29ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Ceará

12 ou 13/01 — Semifinal da Libertadores*

16/17 ou 18/1 - 30ª rodada do BrasileirãoGoiás x Flamengo

20 ou 21/1 - 31ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Palmeiras

23, 24 ou 25/1 - 32ª rodada do BrasileirãoAthletico x Flamengo

30, 31/1 ou 1/2 - 33ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Sport

30/1 - Final da Libertadores*

6, 7 ou 8/2 - 34ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Vasco

11, 12 ou 13/2 - 35ª rodada do BrasileirãoRed Bull Bragantino x Flamengo

17 ou 18/2 - 36ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Corinthians

20 ou 21/2 - 37ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Internacional

24/2 - 38ª rodada do BrasileirãoSão Paulo x Flamengo* Caso o Flamengo avance na Copa Libertadores