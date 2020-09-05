Quebra a sina! Botafogo busca a primeira vitória na Arena diante do Corinthians

Crédito: Peter Leone/Ofotografico/Lancepress!

Duas responsabilidades. Além da natural necessidade de vencer, o Botafogo entrará com o peso de um tabu diante do Corinthians, neste sábado, às 19h, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso jamais derrotou o Timão na Neo Química Arena, palco do jogo, desde a inauguração do estádio. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Ao todo, foram cinco duelos entre as equipes no estádio. O Corinthians saiu vitorioso em quatro oportunidades e teve um empate, em 2014, no primeiro confronto entre os rivais deste sábado na Arena.

O Botafogo, vale ressaltar, sequer marcou gols nas últimas três visitas que fez à Neo Química Arena. Nas três edições passadas de Campeonatos Brasileiros, o Alvinegro Carioca foi derrotado pelo Corinthians por, respectivamente, 1 a 0, 2 a 0 e 2 a 0.

Consequentemente, as últimas vitórias do Botafogo sobre o Corinthians longe do Rio de Janeiro não foram na Arena, e sim no Pacaembu. Em 2011, por 2 a 0, com gols de Loco Abreu e Maicosuel; e em 2012 - no primeiro jogo após o Timão ter conquistado a Taça Libertadores -, por 3 a 1, com Elkeson balançando a rede duas vezes.

Em 2020, parece não haver hora melhor para o Botafogo se livrar deste 'calcanhar de Aquiles'. Sem vencer no Campeonato Brasileiro há duas rodadas, a equipe comandada por Paulo Autuori está na zona de rebaixamento, com sete pontos. A promessa de fazer uma campanha tranquila pode, com o possível acúmulo de tropeços, virar desespero.HISTÓRICO - CORINTHIANS X BOTAFOGO NA NEO QUÍMICA ARENA: