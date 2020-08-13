Que Vasco é esse: contra o Sport, Ramon tem primeiro grande teste

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Finalmente vai começar o Campeonato Brasileiro para o Vasco. Um jogo adiado, mais tempo de preparação e, pela primeira vez, as novidades implementadas por Ramon Menezes serão observadas contra um adversário de primeira divisão: é o Sport, nesta quinta-feira, às 20 horas, em São Januário. Antes, somente partidas oficiais e jogos-treino contra equipes pequenas.- Estamos trabalhando duro e seguindo tudo o que o Ramon nos pede. O torcedor vai ver um time que vai propor o jogo e vai para cima, vai ser agressivo e não vai deixar o adversário respirar, como sempre fazemos nos jogos em casa - garantiu o zagueiro Ricardo Graça, na última quinta-feira.

Do outro lado, o time pernambucano brigou contra o rebaixamento no último campeonato estadual, mas estreou no Brasileirão com vitória, no sábado mais recente. O Leão, agora, tenta buscar pontos fora de casa.

- Nosso objetivo é conquistar mais uma vitória, que seria muito importante na largada do campeonato. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Vasco em São Januário, mas precisamos somar pontos, seja dentro ou fora de casa. Que possamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, voltar com mais três pontos na tabela - analisa o goleiro Mailton, ao LANCE!.

O Vasco irá a campo sem Vinícius, lesionado, e não terá Bruno César como opção. O meio-campista teve resultado positivo para Covid-19 e abre espaço para outros jogadores, mesmo durante o segundo tempo. Um deles é o lateral e ponta direita Claudio Winck.