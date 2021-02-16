'Que seja o início da caminhada até a final', diz Cristiano Ronaldo antes das oitavas da Champions League

Em busca de seu sexto título da Champions League, o português Cristiano Ronaldo demonstrou confiança antes do início do mata-mata da competição. A Juventus encara o Porto, fora de casa, nesta quarta-feira, e o camisa disse que "espera que seja o início da caminhada até a final".
+ Veja a tabela da Champions League- Amanhã temos um jogo muito importante contra uma equipe muito forte e só espero que seja o início da longa caminhada que queremos fazer até a final. Respeito pelo adversário, ambição pela vitória e foco 100% nos nossos objetivos. Vamos, pessoal - disse CR7 no Twitter antes de completar com "Fino Alla Fine", que é o lema da Juventus e na tradução significa "até o fim".
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos! Com quatro gols marcados na fase de grupos, Cristiano Ronaldo é a principal esperança da Juventus conquistar a Champions League depois de 25 anos. A Velha Senhora encara o Porto nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão.