'Que seja o início da caminhada até a final', diz Cristiano Ronaldo antes das oitavas da Champions League

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Em busca de seu sexto título da Champions League, o português Cristiano Ronaldo demonstrou confiança antes do início do mata-mata da competição. A Juventus encara o Porto, fora de casa, nesta quarta-feira, e o camisa disse que "espera que seja o início da caminhada até a final".

+ Veja a tabela da Champions League- Amanhã temos um jogo muito importante contra uma equipe muito forte e só espero que seja o início da longa caminhada que queremos fazer até a final. Respeito pelo adversário, ambição pela vitória e foco 100% nos nossos objetivos. Vamos, pessoal - disse CR7 no Twitter antes de completar com "Fino Alla Fine", que é o lema da Juventus e na tradução significa "até o fim".