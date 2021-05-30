Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Quatro meses após vencer Libertadores, Palmeiras volta ao Maracanã para estreia no Brasileirão
futebol

Quatro meses após vencer Libertadores, Palmeiras volta ao Maracanã para estreia no Brasileirão

Estádio mais tradicional do futebol nacional foi palco do título continental do Verdão
...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras estreará, neste domingo (30), no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O palco do confronto, o estádio do Maracanã, é um local que traz ótimas recordações ao torcedor do Verdão, que, há exatos quatro meses, gritou “é campeão” após a cabeçada de Breno Lopes, contra o Santos, na final da Libertadores.
No dia 30 de janeiro de 2021, o Alviverde entrou em campo na decisão da principal competição de clubes da América do Sul. Contra o Peixe, o Maior Campeão Nacional tinha a difícil missão de conquistar o título continental pela segunda vez em sua história.
A partida foi complicada, com as duas equipes tendo poucas oportunidades e tudo indicava a decisão por pênaltis. Aos 98′, porém, tudo mudou. Num lance emblemático, envolvendo uma Cria da Academia, o melhor jogador do time na campanha do título e um herói improvável, Breno Lopes subiu de cabeça e encobriu o goleiro John.Neste domingo, o Palmeiras estará de volta ao Maracanã, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, o time terá um confronto difícil e terá a oportunidade de iniciar com três pontos a competição, se vencer o Rubro Negro que é o atual campeão e um dos adversários diretos na disputa pelo título.As duas equipes já se enfrentaram uma vez na atual temporada. O embate, válido pela Supercopa do Brasil, foi sediado em Brasília e teve, após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o time carioca como vencedor, nos pênaltis.
O confronto entre Palmeiras e Flamengo, pela primeira rodada no Brasileirão, está marcado para este sábado (30), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados