Quatro meses após vencer Libertadores, Palmeiras volta ao Maracanã para estreia no Brasileirão

O Palmeiras estreará, neste domingo (30), no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O palco do confronto, o estádio do Maracanã, é um local que traz ótimas recordações ao torcedor do Verdão, que, há exatos quatro meses, gritou “é campeão” após a cabeçada de Breno Lopes, contra o Santos, na final da Libertadores.

No dia 30 de janeiro de 2021, o Alviverde entrou em campo na decisão da principal competição de clubes da América do Sul. Contra o Peixe, o Maior Campeão Nacional tinha a difícil missão de conquistar o título continental pela segunda vez em sua história.

A partida foi complicada, com as duas equipes tendo poucas oportunidades e tudo indicava a decisão por pênaltis. Aos 98′, porém, tudo mudou. Num lance emblemático, envolvendo uma Cria da Academia, o melhor jogador do time na campanha do título e um herói improvável, Breno Lopes subiu de cabeça e encobriu o goleiro John.Neste domingo, o Palmeiras estará de volta ao Maracanã, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, o time terá um confronto difícil e terá a oportunidade de iniciar com três pontos a competição, se vencer o Rubro Negro que é o atual campeão e um dos adversários diretos na disputa pelo título.As duas equipes já se enfrentaram uma vez na atual temporada. O embate, válido pela Supercopa do Brasil, foi sediado em Brasília e teve, após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o time carioca como vencedor, nos pênaltis.