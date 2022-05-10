Quatro jogadores do Corinthians e Vítor Pereira entram na seleção do torcedor da 5ª rodada do Brasileirão

Na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, ampliando a vantagem na liderança do torneio. O resultado fez Gil, Rafael Ramos, Du Queiroz, Renato Augusto e o técnico Vítor Pereira figurarem na seleção da rodada do campeonato. A votação foi feita através de voto popular no perfil do Brasileirão no Twitter.
Gil, que completou 350 jogos pelo Timão contra o Massa Bruta, foi o zagueiro mais votado, com 47,6% dos votos.
Ainda no setor defensivo, Rafael Ramos desbancou Daniel Borges, do Botafogo, Raúl Cáceres, do América-MG, e Dieguinho, do Goiás, sendo eleito o melhor da rodada na lateral-direita, com 52,8% dos votos.
No meio-campo, Du Queiroz, que deu o passe para o gol do clube alvinegro na partida, foi o volante com maior porcentagem dos votos, 65,2%. Ele também ganhou o prêmio de melhor assistência da rodada.
Renato Augusto, autor do gol, recebeu 69,6% dos votos, sendo o melhor meia na opinião dos internautas.
Vítor Pereira também foi prestigiado pelos torcedores, sendo eleito o treinador da rodada. Ele superou Fabián Bustos, do Santos, Luís Castro, do Botafogo, e Vagner Mancini, do América-MG. O lusitano recebeu 45,9% dos votos.
A seleção da 5ª rodada ficou: Gatito Fernández; Rafael Ramos, Gil, Víctor Cuesta e Abner Vinícis; Du Queiroz, Rodrigo Fernández, Renato Augusto e Brayan Angulo; Erison e Léo Baptistão. Técnico: Vítor Pereira.
O resultado diante do Bragantino deixou o Timão na liderança do Brasileirão, com 12 pontos. Na próxima rodada, no sábado (14), o time de Vítor Pereira visita o Internacional, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.
Antes disso, o Timão tem o duelo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil na quarta-feira (11), às 21h (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ.