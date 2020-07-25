Quatro Equipes da Premier League seguem de olho em Adrien Rabiot

Apesar da pandemia, o mercado da bola segue quente na Europa. Com isso, alguns jogadores são bastante cobiçados por clubes do Velho Continente. Segundo o jornal italiano 'Calcciomercato', quatro clubes da Premier Legue monitoram o meio-campista Adrien Rabiot, que perdeu espaço na Juventus e deve deixar a Velha Senhora na próxima temporada.
De acordo com a publicação, Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle buscam fortalecer seus elencos e teriam como alvo meio-campista francês, que não vem tendo as mesmas boas atuações da época do Paris aint-Germain.
Após uma saída conturbada do PSG, o atleta, de 25 anos, foi contratado a custo zero, e disputou até o momento 34 partidas com a camisa do clube italiano e marcou apenas um gol. Ele está em sua primeira temporada com a camisa da Velha Senhora, porém decepcionou dirigentes e torcedores ao não render o esperado.
Nos primeiros meses da pandemia, o jogador se envolveu em uma polêmica ao ficar insatisfeito com a redução de 25% dos salários dos atletas da equipe de Turim. Na época, clube alegou que era necessário realizar tais cortes para não entrar em colapso diante da crise econômica por causa do Covid-19, algo que desgastou a imagem de Rabiot na equipe de Maurizio Sarri.