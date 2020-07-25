Quatro Equipes da Premier League seguem de olho em Adrien Rabiot

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Apesar da pandemia, o mercado da bola segue quente na Europa. Com isso, alguns jogadores são bastante cobiçados por clubes do Velho Continente. Segundo o jornal italiano 'Calcciomercato', quatro clubes da Premier Legue monitoram o meio-campista Adrien Rabiot, que perdeu espaço na Juventus e deve deixar a Velha Senhora na próxima temporada.

De acordo com a publicação, Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle buscam fortalecer seus elencos e teriam como alvo meio-campista francês, que não vem tendo as mesmas boas atuações da época do Paris aint-Germain.

Após uma saída conturbada do PSG, o atleta, de 25 anos, foi contratado a custo zero, e disputou até o momento 34 partidas com a camisa do clube italiano e marcou apenas um gol. Ele está em sua primeira temporada com a camisa da Velha Senhora, porém decepcionou dirigentes e torcedores ao não render o esperado.