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futebol

Quatro clubes ingleses remanescentes anunciam saída da Superliga Europeia

Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham anunciaram que não vão mais participar da competição...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 19:20
Crédito: (Imagem: Divulgação
Após uma série de protestos de torcedores e jogadores, todos os seis clubes ingleses decidiram deixar a Superliga Europeia. Enquanto Chelsea e Manchester City já haviam anunciado que deixariam a competição, as equipes remanescentes também deixaram o torneio para trás.
Veja a tabela do InglêsAtravés de um comunicado oficial, o Arsenal admitiu ter cometido 'um erro' e pediu desculpas por ter aceitado participar da Superliga.
- Nunca foi nossa intenção causar tanta angústia, no entanto, quando veio o convite para entrar na Superliga, sabendo que não havia garantias, não quisemos ser deixados para trás para garantir a proteção do Arsenal e seu futuro - publicou o time dos Gunners em carta aberta.
Liverpool e Manchester United também anunciaram a sua saída da competição continental.
-Nos últimos dias, o clube recebeu representações de várias partes interessadas importantes, tanto interna quanto externamente, e gostaríamos de agradecê-los por suas valiosas contribuições - publicou o Liverpool.
- Ouvimos atentamente a reação de nossos fãs, do governo do Reino Unido e de outras partes interessadas importantes. Continuamos comprometidos em trabalhar com outras pessoas na comunidade do futebol para encontrar soluções sustentáveis ​​para os desafios de longo prazo que o futebol enfrenta - disse a nota do Manchester United.
O dono do Tottenham, Daniel Levy, também falou sobre a saída do clube londrino da Superliga Europeia.
- Acreditamos que nunca devemos ficar parados e que o esporte deve revisar constantemente as competições e a governança para garantir que o jogo que todos amamos continue a evoluir e a entusiasmar os fãs em todo o mundo. Gostaríamos de agradecer a todos os apoiadores que apresentaram suas opiniões ponderadas - disse.

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