Quatro clubes ingleses remanescentes anunciam saída da Superliga Europeia

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Após uma série de protestos de torcedores e jogadores, todos os seis clubes ingleses decidiram deixar a Superliga Europeia. Enquanto Chelsea e Manchester City já haviam anunciado que deixariam a competição, as equipes remanescentes também deixaram o torneio para trás.

Veja a tabela do InglêsAtravés de um comunicado oficial, o Arsenal admitiu ter cometido 'um erro' e pediu desculpas por ter aceitado participar da Superliga.

- Nunca foi nossa intenção causar tanta angústia, no entanto, quando veio o convite para entrar na Superliga, sabendo que não havia garantias, não quisemos ser deixados para trás para garantir a proteção do Arsenal e seu futuro - publicou o time dos Gunners em carta aberta.

Liverpool e Manchester United também anunciaram a sua saída da competição continental.

-Nos últimos dias, o clube recebeu representações de várias partes interessadas importantes, tanto interna quanto externamente, e gostaríamos de agradecê-los por suas valiosas contribuições - publicou o Liverpool.

- Ouvimos atentamente a reação de nossos fãs, do governo do Reino Unido e de outras partes interessadas importantes. Continuamos comprometidos em trabalhar com outras pessoas na comunidade do futebol para encontrar soluções sustentáveis ​​para os desafios de longo prazo que o futebol enfrenta - disse a nota do Manchester United.

O dono do Tottenham, Daniel Levy, também falou sobre a saída do clube londrino da Superliga Europeia.