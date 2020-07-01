Quatro atletas do Inter testam positivo para COVID-19

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

Após testar os atletas na reapresentação, o Internacional confirmou que quatro jogadores testaram positivo para COVID-19. Como medida de precaução, mesmo com todos em estado assintomático, o quarteto se encontra em quarentena.E MAIS:Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonEx-Atlético-MG, Luan marca bonito gol no futebol japonêsArtilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao CorinthiansAssim como em outros clubes, a diretoria do Colorado preservou a identidade de todos e nenhum nome foi revelado.

Apesar da notícia negativa, o Internacional não pretende interromper as atividades no CT Parque Gigante e vai continuar com os protocolos para dar conforto ao elenco.

‘Nós continuamos solicitando para que façamos coletivos porque o protocolo tá mostrando que é efetivo, funciona. Está mostrando porque estamos realizando diariamente’, afirmou Luiz Crescente, coordenador de Saúde do Inter.

Confira a nota do Internacional: