Quatro atletas do Inter testam positivo para COVID-19

Após testar os atletas na reapresentação, o Internacional confirmou que quatro jogadores testaram positivo para COVID-19. Como medida de precaução, mesmo com todos em estado assintomático, o quarteto se encontra em quarentena.E MAIS:Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonEx-Atlético-MG, Luan marca bonito gol no futebol japonêsArtilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao CorinthiansAssim como em outros clubes, a diretoria do Colorado preservou a identidade de todos e nenhum nome foi revelado.
Apesar da notícia negativa, o Internacional não pretende interromper as atividades no CT Parque Gigante e vai continuar com os protocolos para dar conforto ao elenco.
‘Nós continuamos solicitando para que façamos coletivos porque o protocolo tá mostrando que é efetivo, funciona. Está mostrando porque estamos realizando diariamente’, afirmou Luiz Crescente, coordenador de Saúde do Inter.
Confira a nota do Internacional:
'O Sport Club Internacional comunica que finalizou a bateria de testes no método RT-PCR nesta terça-feira. Informamos que quatro atletas foram detectados com resultado positivo para coronavírus. Todos encontram-se assintomáticos e já estão afastados das atividades. Para retornarem aos treinamentos, os jogadores positivados passarão por novas testagens. O Clube reforça a importância dos protocolos sanitários adotados e que tais medidas de prevenção permitem manter o ambiente saudável no CT Parque Gigante'. E MAIS: