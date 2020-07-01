Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Quatro atletas do Inter testam positivo para COVID-19

Elenco passou por exames na última segunda-feira e o quarteto apresentou o vírus no corpo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 21:16

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:16

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Após testar os atletas na reapresentação, o Internacional confirmou que quatro jogadores testaram positivo para COVID-19. Como medida de precaução, mesmo com todos em estado assintomático, o quarteto se encontra em quarentena.E MAIS:Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonEx-Atlético-MG, Luan marca bonito gol no futebol japonêsArtilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao CorinthiansAssim como em outros clubes, a diretoria do Colorado preservou a identidade de todos e nenhum nome foi revelado.
Apesar da notícia negativa, o Internacional não pretende interromper as atividades no CT Parque Gigante e vai continuar com os protocolos para dar conforto ao elenco.
‘Nós continuamos solicitando para que façamos coletivos porque o protocolo tá mostrando que é efetivo, funciona. Está mostrando porque estamos realizando diariamente’, afirmou Luiz Crescente, coordenador de Saúde do Inter.
Confira a nota do Internacional:
'O Sport Club Internacional comunica que finalizou a bateria de testes no método RT-PCR nesta terça-feira. Informamos que quatro atletas foram detectados com resultado positivo para coronavírus. Todos encontram-se assintomáticos e já estão afastados das atividades. Para retornarem aos treinamentos, os jogadores positivados passarão por novas testagens. O Clube reforça a importância dos protocolos sanitários adotados e que tais medidas de prevenção permitem manter o ambiente saudável no CT Parque Gigante'. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados