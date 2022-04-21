Quase zebra! Portuguesa-RJ sai na frente, mas Corinthians busca empate pela Copa do Brasil

A zebra até chegou a aparecer em campo, mas não no placar. O animal é mascote da Portuguesa-RJ, que saiu na frente do Corinthians logo aos dois minutos de jogo, nesta quarta-feira (20), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio do Café, em Londrina, mas sofreu o empate no fim do primeiro tempo. O placar final ficou mesmo no 1 a 1.
Cafú foi o autor do gol da Lusa, com Jô empatando para o Timão.
O jogo de volta acontecerá no dia 11 de maio, às 21h30, em São Paulo. PORTUGUESA COMEÇA COM TUDO
Logo aos dois minutos de partida, a Portuguesa-RJ surpreendeu e saiu na frente. Giuliano recuou para Xavier, que marcou bobeira e foi desarmado por Kayron. A bola sobrou para Cafú, que bateu com categoria no canto direito do goleiro Ivan para abrir o placar.
ZAGUEIRO ARMADOR
Após o gol sofrido, o Corinthians foi para cima, e aos sete minutos de jogo gerou o primeiro momento de perigo, com o zagueiro Robert Renan, que fazia a sua estreia como profissional, tomando a bola pelo lado esquerdo, após cobrança de escanteio, cruzando para a área, mas a bola passando por todo mundo, à frente do gol.
PRIMEIRA CHANCE CLARA DO TIMÃO
A primeira chance clara de gol corintiana aconteceu aos 19 minutos, após Bruno Melo dar belo passe para Gustavo Mosquito invadir a área, pelo lado esquerdo, mas finalizar em cima do goleiro George.
TIMÃO APERTA
Descida do Timão pelo lado direito, Giuliano chegou à linha de fundo, cruzou para trás, Mosquito apareceu no meio da grande área, mas finalizou para fora, levando perigo para a Lusa carioca.
LUSA RESPONDE
Kayron foi para cima de marcação corintiana, cercado por quatro jogadores, mas conseguiu achar um bom passe para Claudinho, livre na entrada da área, para finalizar por cima do gol de Ivan.
CORINTHIANS EMPATA NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO
No fim da etapa final, o técnico Vítor Pereira inverteu os seus pontas, colocando Gustavo Mosquito pelo lado esquerdo, com Adson indo para a direita.
E as jogadas agudas pareciam estar procurando o camisa 19, que recebeu passe em profundidade aos 44 minutos do primeiro tempo, foi até a linha de fundo, cruzou à meia altura, a bola passou por Giuliano e encontrou Jô, sozinho, na entrada da pequena área para empatar o jogo.
GIOVANE LEVA PERIGO
No intervalo, o técnico Vítor Pereira promoveu três mudanças no Timão, com as entradas de Rafael Ramos, Giovane e Gustavo Mantuan, no lugar de Fagner, Jô e Adson.
E Giovane foi o primeiro a levar perigo a favor do Corinthians na etapa final, logo aos dois minutos, quando se posicionou bem e recebeu passe pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou com perigo de fora da área, mandando para fora, mas próximo ao gol, no canto esquerdo da meta adversária.
PORTUGUESA RESPONDE
A Portuguesa marcava em cima a saída de bola da Portuguesa/RJ e também demonstrava boa organização ofensiva.
Aos 14 minutos, o time foi pra cima pelo lado esquerdo, e após boa troca de passes, a bola ficou limpa para Jhonnatan finalizar de fora da área passando com perigo no canto esquerdo do goleiro Ivan.
CONTRA-ATAQUE DO TIMÃO
A resposta corintiana veio dois minutos depois, com Mantuan recebendo bom passe de Xavier, pelo lado esquerdo, caindo para dentro, mas na hora da finalização chutou em cima da marcação sem levar muito perigo.
DE NOVO GIOVANE
Em seguida, Giovane tentou novamente finalizando fora da área. Dessa vez o camisa 25 apareceu centralizado, teve espaço, encheu o pé, mas mandou por cima do gol.
LUSA LEVA PERIGO NOVAMENTE Novamente em ótima construção ofensiva, a equipe da Portuguesa/RJ quase voltou à frente do marcador. Em uma jogada que começou no campo defensiva, Patrick foi acionado e deixou Rafael Pernão na cara do gol, mas o atacante foi travado na hora da finalização.
DESTAQUE DO SUB-17 ENTRA E LEVA PERIGO
O garoto Wesley, destaque do Timão no título paulista sub-17 no ano passado, entrou no lugar de Gustavo Mosquito aos 29 minutos do segundo tempo.
Aos 32 minutos, Rafael Ramos cruzou pelo lado direito, o goleiro George saiu do gol atabalhoado, e Wesley subiu tocando de cabeça, mas a bola foi por cima do gol.
Na dividida, o arqueiro da Portuguesa/RJ sentiu e precisou ser substituído. PORTUGUESA-RJ X CORINTHIANSTERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA
Local: Estádio do Café, Londrina/PRData e hora: 20 de abril, às 21h30Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr (PR)Assistentes: Bruno Boschilla (PB) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Cartões amarelos: Leandro Amarelo, Kayron (Portuguesa/RJ); Xavier (Corinthians)Cartões vermelhos: Toninho Andrade (Portuguesa/RJ)
Gols: 1-0 Cafú (2'/1T); 1-1 Jô (44'/1T)
PORTUGUESA/RJ: George (Paulo Henrique, 35'/2T); Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Jefferson Recife; Sidney, Jhonnathan e Cafú (Patrick, 16'/2T); Claudinho (Andrézinho, 16'/2T), Kayron (Douglas Eskilo, 42'/2T) Rafael Pernão. Técnico: Toninho Andrade.
CORINTHIANS: Ivan; Fagner (Rafael Ramos, intervalo), Gil, Robert Renan e Bruno Melo; Xavier, Roni e Giuliano (Du Queiroz, 17'/2T); Gustavo Mosquito (Wesley, 29'2T), Jô (Giovane, intervalo) e Adson (Gustavo Mantuan, intervalo). Técnico: Vítor Pereira.