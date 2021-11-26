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Quase três meses após anuncio, João Pedro entra em campo pela 1ª vez no Corinthians e tem falha decisiva

Gol da vitória do Ceará sobre o Timão nesta quinta-feira (25) foi em cima do lateral, que entrou faltando oito minutos para o fim do jogo...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 23:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 23:59
Anunciado no dia 31 de agosto, o lateral-direito João Pedro fez a sua estreia em campo pelo Corinthians entrando no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Ceará, nesta quinta-feira (25), no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão.O camisa 2 entrou no lugar de Fagner, que tinha cartão amarelo e perigava ser expulso, aos 37 minutos da etapa final. No momento, o Timão perdia por 1 a 0, mas um minuto depois da entrada do lateral empatou o jogo com Róger Guedes.
Contudo, aos 43 do segundo tempo, o Ceará volta a frente do placar em um lance em que João Pedro falhou na cobertura e deixou Yony González subir de cabeça com liberdade e definir o placar favorável ao Vozão.
Foram 86 dias entra o anúncio de João pelo Corinthians e a primeira entrada em campo, ainda que durante oito mintos mais os acréscimos. Neste intervalo, o defensor foi relacionado para oito partidas, das 17 que o Timão disputou desde a chegada do jogador.
João Pedro é agenciado por Paulo Pitombeira, que também cuida da carreira do atacante Róger Guedes, contratado quatro dias antes do lateral-direito após uma vasta operação para que ele se desligasse do Shandong Taishan, da China.
Crédito: JoãoPedroestreouquasetrêsmesesapósseranunciadopeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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