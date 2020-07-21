Quase top 100 do Palmeiras, Bruno Henrique lembra gol em último Dérbi

Crédito: Basta balançar as redes para Bruno Henrique ser top 100 na artilharia do Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras reencontra o Corinthians, nesta quarta-feira, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, sem vir de uma derrota no último confronto graças a Bruno Henrique. Aos 48 minutos do segundo tempo, no Pacaembu, o volante balançou as redes para sentenciar o empate por 1 a 1, em 9 de novembro, pelo Brasileiro. E lembra do feito antes da primeira partida do clube depois da paralisação por conta da pandemia do coronavírus.

- Foi um jogo bem difícil. Jogamos melhor, criamos várias oportunidades de gol e, no finalzinho, acabamos tomando um gol de contra-ataque. No lance seguinte, porém, tive a felicidade de empatar. É claro que não era o resultado que queríamos, pois estávamos jogando em casa e precisávamos vencer pelas nossas ambições no campeonato, mas é sempre uma alegria pessoal muito grande fazer um gol pelo Palmeiras - apontou o meio-campista.Na preparação para o Dérbi, Bruno Henrique também está ciente da chance de marcar ainda mais seu nome na história do clube. Autor de 28 gols em 153 partidas, o camisa 19 passará a ser um dos 100 maiores artilheiros do Palmeiras se balançar as redes mais uma vez.

O meio-campista dividirá a 100ª posição com Dudu (atuou nos anos 1960 e 1970), Carlos Alberto Seixas (anos 1980), Enéas (anos 1980) e Magrão (anos 2000). Além disso, passará a ser o terceiro maior volante-artilheiro do Verdão, igualado a Dudu e Magrão e ficando atrás só de Marcos Assunção (anos 2010), com 31, e Zequinha (anos 1950 e 1960), com 40 - atualmente, Bruno Henrique é o quinto colocado nesse ranking.

- Para mim, é uma honra entrar na lista dos 100 maiores artilheiros da história de um clube tão grande e com tantos ídolos. Estou escrevendo minha história aqui e, dentro das minhas características, tento sempre fazer gols. Isso tudo é fruto do meu trabalho. O Palmeiras me proporciona tudo, e tento sempre fazer o meu melhor dentro de campo. Na lista dos volantes, quero chegar à terceira posição e, quem sabe um dia, ficar em primeiro - disse o meio-campista.

Bruno Henrique está há três anos no clube, participando do título brasileiro de 2018 como capitão. Em média, ele faz um gol a cada 5,46 jogos pelo time - entre volantes, apenas Marcos Assunção o supera, com um gol a cada 4,67 partidas (23 em cobranças de falta, enquanto Bruno Henrique tem dois).