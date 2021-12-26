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Quase lá! Mario Pineida embarca para o Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Fluminense

Jogador já foi confirmado pelo presidente Mário Bittencourt e é aguardado apenas para os detalhes finais antes de ser anunciado...

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2021 às 16:12
Falta pouco para o Fluminense anunciar o terceiro reforço para 2022. O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, que pertence ao Barcelona de Guayaquil (EQU), embarcou para o Rio de Janeiro neste domingo para realizar exames no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, e assinar com o Tricolor o contrato de empréstimo de um ano.A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. O vínculo terá opção de compra fixada e está acordado desde o início do mês. A tendência é que o jogador seja anunciado oficialmente pelo clube nos próximos dias. O Flu se reapresenta para a pré-temporada em 10 de janeiro.
Aos 29 anos, Mario Pineida tem passagens pelo Panamá-SC, Independiente e Seleção Equatoriana, e ainda não atuou fora do Equador. No Barcelona-EQU desde 2016, o jogador é conhecido pela capacidade de jogar tanto pelo lado direito, como esquerdo, característica que chamou a atenção da diretoria do Fluminense. Nesta temporada, participou de 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.
Podendo atuar nos dois lados do campo, Pineida já tinha sido confirmado pelo presidente Mário Bittencourt como reforço.
Crédito: PineidaestáfechadocomoFluminense(Foto:Reprodução/Instagram

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