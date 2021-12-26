Quase lá! Mario Pineida embarca para o Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Fluminense

Falta pouco para o Fluminense anunciar o terceiro reforço para 2022. O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, que pertence ao Barcelona de Guayaquil (EQU), embarcou para o Rio de Janeiro neste domingo para realizar exames no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, e assinar com o Tricolor o contrato de empréstimo de um ano.A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. O vínculo terá opção de compra fixada e está acordado desde o início do mês. A tendência é que o jogador seja anunciado oficialmente pelo clube nos próximos dias. O Flu se reapresenta para a pré-temporada em 10 de janeiro.