Quase lá! Flamengo conta com importante trunfo para contratar o goleiro Santos

O Flamengo caminha a passos largos para contratar o quarto reforço na temporada, embora haja preocupação quanto ao tempo apertado para inscrição de atletas na fase de grupos da Libertadores. Ciente da pressão do relógio do outro lado, o Athletico-PR faz jogo duro e avisa que o goleiro Santos só será liberado por 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões), sendo que o teto do Fla para o investimento é de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões). Mas há otimismo pelo acerto graças a um importante trunfo.

A informação dos valores foi dada, inicialmente, pelo site "ge". O Fla conta com a vontade de Santos em atuar no clube, o que já foi dito internamente e deve ser primordial para que o goleiro de 32 anos encorpe o elenco de Paulo Sousa nos próximos dias. O técnico português, aliás, o sugeriu para o departamento de futebol ainda em janeiro.

Em recente entrevista ao canal "ESPN", Mário Celso Petraglia, presidente do Conselho Administrativo do Athletico e homem-forte do futebol do Furacão, desconversou sobre o interesse do Flamengo e disse que o clube paranaense não recebeu oferta "oficialmente", mas disse que irá analisar caso receba (veja mais aqui).

Vale lembrar que Petraglia já havia sinalizado que "não quer prejudicar o menino", sobretudo pela longeva relação de Santos com o Athletico, que dura mais de 14 anos. O CAP ainda disputa o Paranaense e terá, neste domingo, o jogo da volta das semifinais contra o Coritiba (na ida, realizada ontem, derrota por 2 a 1, em casa - assista aos gols no vídeo acima). Uma eventual queda tende a agilizar as tratativas.

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O Flamengo quer um outro goleiro experiente para revezar com Hugo Sousa, enquanto Diego Alves, em seu último ano de contrato com o clube, correria por fora na disputa. O prazo para inscrever atletas na fase de grupos da Libertadores é até às 18h do dia 2 de abril. O Rubro-Negro do Rio e Santos esperam que, até o meio da semana que vem, haja flexibilização do Athletico para que a contratação seja sacramentada. A ver os próximos capítulos.