Quase intransponível: como a defesa do Vasco se faz tão eficiente

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Um ponto de inegável destaque do Vasco sob as ordens de Ramon Menezes é o rendimento defensivo. Contra o Ceará, o time permitiu a bola na trave chutada por Rafael Sobis e não muito mais perigo. A solidez foi transposta em gol, nos três jogos até aqui, somente pelo feito de pênalti por Reinaldo, do São Paulo. As atuações de Leandro Castan e companhia, até a terceira rodada, é um dos melhores do Cruz-Maltino na era por pontos corridos do Campeonato Brasileiro.- Lá atrás, nas minhas primeiras conversas, eu disse o que pretendia fazer em relação à organização defensiva. As plataformas de jogo. Lá na frente, também no setor de criação e no último terço deles também. É trabalho. O sistema defensivo está batendo no peito e segurando - celebrou o técnico Ramon Menezes, após a vitória em Fortaleza (CE). E completou:

- O Tenório, o Winck, o Yago. O Fernando Miguel sempre falando. Mas a fase defensiva começa com o Cano. Hoje (última quinta-feira), o Talles esteve um pouquinho mais por dentro. Teve a linha de quatro, mas é assim. Sabemos que vamos jogar contra equipes que vão tentar nos empurrar para trás. São três jogos, mas a preparação tem sido bem legal em relação às fases defensiva e ofensiva - analisou.

De fato, poucas vezes desde 2003, o Vasco teve desempenho defensivo tão positivo até a terceira rodada. Confira:

2020 - levou um gol.2019 - levou sete gols.2018 - levou três gols.2017 - levou sete gols.2015 - levou um gol - terminou rebaixado.2013 - levou sete gols.2012 - levou três gols - era o líder naquele momento e terminou em quinto.2011 - levou seis gols.2010 - levou quatro gols.2008 - levou três gols.2007 - levou três gols.2006 - levou três gols.2005 - não levou gols - terminou em 12º de 22 times.2004 - levou três gols.2003 - levou dez gols.

A tabela acima mostra que por duas vezes o bom início na defesa significou pouco. Porém, em 2012 o time fez grande primeiro turno e o ritmo só foi perdido em meio à crise financeira do clube na segunda metade da temporada. O líder da defesa atual é o capitão Leandro Castan, que se diz obcecado pelo alto rendimento do setor.