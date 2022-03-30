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Quarto técnico na busca pelo Tetra, Paulo Sousa inicia finais por 'marco' e consolidação no Flamengo

Rubro-Negro joga a partida de ida da final do Carioca às 21h40 desta quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 06:00

Publicado em 30 de Março de 2022 às 06:00

Depois da Supercopa do Brasil, a segunda tentativa. Paulo Sousa reiniciará a missão de conquistar o primeiro título pelo Flamengo nesta quarta-feira, a partir das 21h40, que será quando o seu time entrará em campo para jogar a ida da final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, no Maracanã.
O técnico acumulou respeitáveis números até o momento, mas o rendimento de sua equipe não tem enchido os olhos dos torcedores. Agora, mais do que as performances técnica e tática, o Mister tem ciência da importância do caneco para ser eternizado na história rubro-negra, pois pode ser o comandante do Flamengo tetracampeão estadual pela primeira vez na história.
O Flamengo vem de três títulos consecutivos: 2019, 2020 e 2021. E, curiosamente, caso o clube conquiste o Carioca desta edição, Paulo Sousa seria o quarto treinador diferente ao longo da hipotética série inédita. Os anteriores foram Abel Braga (rival de agora, aliás), Jorge Jesus e Rogério Ceni.
Nas duas últimas finais, o vice foi o Fluminense - em 2019, foi o Vasco. Em entrevista ao L!, Fabrício Bruno não escondeu que a oportunidade de vencer o Tricolor e levar o Tetra atrai uma "determinação gigantesca" e que Paulo Sousa já falou especificamente sobre a relevância do feito durante treinos do Fla:
- É um desejo do clube em si. Passaram inúmeros atletas e pessoas importantes por aqui e não chegaram a conquistar esse Tetra. O próprio Mister falou, em um treino, que será um marco que vai ficar na carreira de todos. Todos ficarão marcados na história do clube. Por se tratar de um feito histórico, a determinação em busca do título é gigantesca - disse o zagueiro.
O Flamengo acumula seis tricampeonatos do Carioca em sua história: 1942-1943-1944, 1953-1954-1955, 1978-1979 (2), 1999-2000-2001, 2007-2008-2009 e o atual. Ou volta a morrer na praia nadando pelo Tetra ou a geração de Gabigol, Arrascaeta & Companhia realiza outro feito marcante pelo clube.
OS PRINCIPAIS NÚMEROS DA ERA PAULO SOUSA
Com 80,5% de aproveitamento até o momento, Paulo Sousa salienta, antes mesmo de iniciar os trabalhos no Flamengo, a importância da "cultura da vitória". Ou seja, caso queira evitar turbulências antes de iniciar o Brasileiro e a Libertadores, o português sabe que é essencial confirmar o favoritismo na final do Cariocão, seja com um desempenho superior ou ainda oscilante. Os números:
12 jogos9 vitórias2 empates1 derrota 80,5% de aproveitamento29 gols marcados9 gols sofridos
Crédito: PauloSousasoma,atéomomento,80,5%deaproveitamentopeloFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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