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Quartas de final do Catarinense entre Figueirense x Chapecoense é mantida pelo TJD-SC

Time de Chapecó havia entrado com efeito suspensivo após punição ao Hercílio Luz que não foi acatado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do estado...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 16:21
Crédito: Patrick Floriani/FFC
A Chapecoense não teve sucesso na tentativa de evitar o confronto do próximo domingo (9) novamente pelas quartas de final do Campeonato Catarinense contra o Figueirense.>Como ficou a nova tabela do CatarinenseDepois da punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina ao Hercílio Luz que interferiu na tabela do estadual, a Chape entrou com um efeito suspensivo tentando adiar o duelo. O argumento foi em relação ao esgotamento de recursos do Hercílio na busca pela reversão da perda dos três pontos bem como a multa de R$ 15 mil já que a decisão foi em primeira instância.
Todavia, o relator do caso que acolheu o pedido de efeito suspensivo da Chapecoense, Afonso Buerger Filho, negou com a seguinte justificativa no despacho do indeferimento:
- Assim, numa análise dos autos, não sinto-me convencido da verossimilhança das alegações a ponto de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso, onde a concessão de uma liminar é a fumaça do bom direito e este, diante de todo contido no caderno processual, está amplamente afastado. Diante dos fatos, NEGA-SE o deferimento de efeito suspensivo.
Com isso, segue em curso o planejamento da Federação Catarinense de Futebol (FCF) apesar da carência de análise do recurso por conta da perda de pontos do Hercílio Luz, algo que ainda não tem data específica para ocorrer.Outra consequência direta para que os finalistas sejam definidos ao mesmo tempo foi o adiamento do jogo de volta na outra semifinal (Brusque x Avaí) do próximo domingo para o dia 19 de maio.

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