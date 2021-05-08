Quartas de final do Catarinense entre Figueirense x Chapecoense é mantida pelo TJD-SC

Crédito: Patrick Floriani/FFC

A Chapecoense não teve sucesso na tentativa de evitar o confronto do próximo domingo (9) novamente pelas quartas de final do Campeonato Catarinense contra o Figueirense.>Como ficou a nova tabela do CatarinenseDepois da punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina ao Hercílio Luz que interferiu na tabela do estadual, a Chape entrou com um efeito suspensivo tentando adiar o duelo. O argumento foi em relação ao esgotamento de recursos do Hercílio na busca pela reversão da perda dos três pontos bem como a multa de R$ 15 mil já que a decisão foi em primeira instância.

Todavia, o relator do caso que acolheu o pedido de efeito suspensivo da Chapecoense, Afonso Buerger Filho, negou com a seguinte justificativa no despacho do indeferimento:

- Assim, numa análise dos autos, não sinto-me convencido da verossimilhança das alegações a ponto de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso, onde a concessão de uma liminar é a fumaça do bom direito e este, diante de todo contido no caderno processual, está amplamente afastado. Diante dos fatos, NEGA-SE o deferimento de efeito suspensivo.