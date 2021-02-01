Quaresma vê gestão ainda apagando o fogo e descarta grandes contratações no Santos

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Com o final da Libertadores, o clube deve passar por mudanças, mas, segundo José Renato Quaresma, membro do Comitê de Gestão ligado ao futebol, a casa está bem longe de estar em ordem.- Vocês estão achando que estamos colocando a casa em ordem, mas não estamos. Estamos apagando o fogo. Todo fogo deixado estamos dando uma ajustada nele. Vamos colocar a casa em ordem aos poucos. A casa não está nem bagunçada, nem sei como avaliar isso - afirmou Quaresma.A gestão comandada pelo dirigente conseguiu a permanência de Luan Peres e negociou Lucas Veríssimo e Diego Pituca com a condição de que eles ficassem até a final da Libertadores. As mudanças foram as saídas do superintendente, Felipe Ximenes, e do coordenador de futebol, Márcio Santos.