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futebol

Quanto milhões o Flamengo projeta embolsar, no mínimo, com a Copa do Brasil

No orçamento aprovado para 2022, clube da Gávea planeja chegar na semifinal do torneio...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2022 às 08:30
Estreando na Copa do Brasil de 2022 neste domingo, às 18h diante do Altos-PI, o Flamengo tem no planejamento da temporada alcançar, ao menos, a semifinal da competição nacional. Portanto, o clube tem a previsão de embolsar R$ 16,8 milhões com o mata-mata: R$ 1,9 milhão da terceira fase; R$ 3 milhões das oitavas; R$ 3,9 milhões das quartas; e R$ 8 milhões das semis. Chegando à final, o Flamengo garantiria mais R$ 25 milhões, quantia distribuída pela CBF ao vice-campeão. O campeão da Copa do Brasil fatura R$ 60 milhões.TABELA: Confira os confrontos e as datas da terceira fase da Copa do Brasil!DE OLHO NO RANKING!
Campeão da Supercopa do Brasil e do Carioca e vice da Libertadores e da Série A em 2021, o Flamengo manteve a liderança no ranking de clubes da CBF ao fim da temporada, O Palmeiras faturou a Liberta e o Galo levou o Brasileiro e a Copa do Brasil, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Com os três clubes acima apontados como grandes favoritos a conquistarem os títulos em 2022, a Copa do Brasil pode ser determinante para o Flamengo manter-se na liderança do Ranking Nacional de Clubes da CBF, que estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro.
Crédito: ComGabieArrascaeta,FlamengobuscaotítulodaCopadoBrasil(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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