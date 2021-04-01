Quais serão os adversários? Confira quem o Fluminense pode enfrentar na fase de grupos da Libertadores

Crédito: Fluminense irá disputar a Libertadores após oito anos. (Divulgação/Fox Sports

Após a classificação do Rentistas (URU), se garantindo na Libertadores 2021, na última quarta-feira, os quatro potes para o sorteio da fase de grupos da competição foram definidos. Assim, com quatro confrontos ainda para decretar os últimos participantes, o Fluminense, que está no pote 3, aguarda até o dia 9 de abril, quando o sorteio será realizado, para descobrir quem poderá enfrentar logo de cara no torneio sul-americano. A estreia do time de Roger Machado está prevista para meados do dia 20 de abril.

> Veja quais são os confrontos da terceira fase da LibertadoresPrimeiro ponto importante a ser relatado é que, como ficou oito anos sem disputar a competição, o Flu caiu no ranking de clubes da Conmebol. Na última vez em que esteve na Libertadores, em 2013, o Tricolor foi cabeça de chave por conta do título brasileiro conquistado no ano anterior.

Agora no pote 3, a equipe de Roger Machado faz companhia a Velez Sarsfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN) e Argentinos Juniors (ARG). Assim, nenhuma dessas equipes podem vir a ser adversários do Fluminense já na fase de grupos.

Os outros brasileiros classificados direto estão no pote 1 (Palmeiras e Flamengo) e no pote 2 (Atlético-MG e Internacional). Com o Peñarol de fora, igualmente ao Rubro-Negro e ao Verdão, o São Paulo entrou no pote 1 e será cabeça de chave. Grêmio e Santos, por sua vez, ainda terão confrontos contra Independiente del Valle (EQU) e San Lorenzo (ARG) respectivamente. Porém, qualquer um dos clubes que avançar irá para o pote 4.

Com isso, vale ressaltar que equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, a não ser no caso dos times que venham da fase prévia. Logo, em caso do Fluminense ter em seu grupo algum adversário nacional, esses só poderiam ser o Santos ou Grêmio, se avançarem de fase. Dessa maneira, com a notícia de que brasileiros não vão se enfrentar na próxima fase, o Flu pode ter pela frente, praticamente só clubes estrangeiros. No pote 1, Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Cerro Porteño (PAR) e Olímpia (PAR) podem ser colocados contra o Tricolor.

Já no pote 2, chamam a atenção três equipes: Racing (ARG), que eliminou o Flamengo na última Libertadores, LDU (EQU), algoz do Flu na final da competição em 2008 e Defensa y Justicia (ARG), atual campeão da Copa Sul-Americana - com comando de Crespo, hoje treinador do São Paulo - e que está em ascensão no futebol do continente.

VEJA OS POTES DA LIBERTADORES:

POTE 1

Palmeiras (BRA) (atual campeão)River Plate (ARG)Boca Juniors (ARG)Nacional (URU)Flamengo (BRA)Cerro Porteño (PAR)Olímpia (PAR)São Paulo (BRA)

POTE 2

Defensa y Justicia (ARG) (campeão da Sul-Americana)Internacional (BRA)Atlético-MG (BRA)Santa Fé (COL)Racing (ARG)LDU (EQU)Universidad Católica (CHI)Barcelona Guayaquil (EQU)

POTE 3

Velez Sarsfield (ARG)Sporting Crystal (PER)América de Cali (COL)Fluminense (BRA)The Strongest (BOL)Universitario (PER)Deportivo Táchira (COL)Argentinos Juniors (ARG)

POTE 4