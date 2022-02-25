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Quais foram as principais mudanças de Inter e Grêmio após o último Gre-Nal

Maior clássico do Rio Grande do Sul será realizado na noite deste sábado, no Beira-Rio...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 19:18
O sábado à noite está repleto de expectativa para o Campeonato Gaúcho, já que Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio.
Além de toda a rivalidade entre os clubes, o confronto pode ser o único dos rivais, já que eles estão em divisões diferentes no futebol brasileiro.
Mudanças
Em relação ao último encontro, o Internacional teve a troca na comissão técnica. Ao invés de Diego Aguirre, o Colorado tem Alexander Medina, que já está pressionado pela falta de resultados.
No elenco o time do Beira-Rio não mudou em grandes proporções. A principal delas é a volta de D’Alessandro, que estava no Nacional em 2021. Por outro lado, o volante Patrick, titular absoluto nas últimas temporadas, foi embora para o São Paulo.
No Grêmio a situação é mais profunda. Com o rebaixamento, o time iniciou uma grande reformulação no elenco e jovens ganharam espaço.
Nomes conhecidos como Rafinha, Douglas Costa, Cortez e até mesmo o técnico Vagner Mancini não estão mais no grupo.
Crédito: (Foto:Divulgação/SCInternacional

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