Quais foram as principais mudanças de Inter e Grêmio após o último Gre-Nal

O sábado à noite está repleto de expectativa para o Campeonato Gaúcho, já que Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio.

Além de toda a rivalidade entre os clubes, o confronto pode ser o único dos rivais, já que eles estão em divisões diferentes no futebol brasileiro.

Mudanças

Em relação ao último encontro, o Internacional teve a troca na comissão técnica. Ao invés de Diego Aguirre, o Colorado tem Alexander Medina, que já está pressionado pela falta de resultados.

No elenco o time do Beira-Rio não mudou em grandes proporções. A principal delas é a volta de D’Alessandro, que estava no Nacional em 2021. Por outro lado, o volante Patrick, titular absoluto nas últimas temporadas, foi embora para o São Paulo.

No Grêmio a situação é mais profunda. Com o rebaixamento, o time iniciou uma grande reformulação no elenco e jovens ganharam espaço.

Nomes conhecidos como Rafinha, Douglas Costa, Cortez e até mesmo o técnico Vagner Mancini não estão mais no grupo.