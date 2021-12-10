PV valoriza desempenho dos garotos do Palmeiras e faz elogio: ‘Souberam sofrer, importante para formação’

Em sua despedida do Campeonato Brasileiro 2021, o Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quinta-feira (09), na Arena Barueri, novamente com um time recheado de jogadores das categorias de base. Após o apito final, o técnico Paulo Victor Gomes, da equipe sub-20, valorizou o desempenho dos garotos contra o Vozão e destacou a forma como os atletas “souberam sofrer”, principalmente, ao longo da segunda etapa.– Mais uma vez, foram dois tempos distintos. Tivemos uma primeira etapa melhor, cirando mais chances que o adversário. Saímos vencendo por 1 a 0, mas poderíamos ter feito mais gols. No segundo tempo, o Ceará se lançou à frente, tinham um objetivo muito claro que era chegar à Libertadores. Tiveram superioridade em alguns momentos, mas soubemos sofrer e isso é importante para a formação dos garotos. Sem dúvidas esse jogo vai fortalecer os meninos mental e coletivamente para os próximo desafios – avaliou.

Com 66 pontos somados nas 38 rodadas do Brasileirão, o Verdão terminou a competição na 3ª colocação. Campeão da Libertadores em 2021, o clube tem vaga garantida no torneio sul-americano da próxima temporada.

Destaque nos três últimos jogos do Palmeiras, o atacante Giovani, de apenas 17 anos, foi elogiado pelas recentes atuações. O jogador já havia feito sua estreia pela equipe profissional do Palestra no Campeonato Paulista deste ano.

– O Giovani é um jogador que a gente conhece bem e que tem se esforçado bastante. Tem merecido as boas atuações, ele vem colhendo aquilo que plantou durante os treinos. Mas, ainda assim, acho que é importante termos paciência nesse processo de transição. Ele ainda tem compromisso pelo sub-20 e, com certeza, o clube vai essa transição no momento certo. Não tenho dúvida que no momento certo as oportunidades vão aparecer – afirmou.Com presenças das Crias da Academia nos títulos recentes, o Palmeiras tem ganhado destaque pela atuação nas categorias de base nos últimos anos. Questionado sobre o Alviverde ter “a melhor base do Brasil”, PV valorizou o trabalho feito no clube com os jogadores mais jovens e ressaltou o retorno dado pelos atletas.

– Quem ganha com isso é o clube. Nosso trabalho nas categorias de base é formar e desenvolver os jogadores. Atletas competitivos e de alto nível. Não tenho dúvidas que essas Crias da Academia vão trazer muitos frutos e muitas alegrias para o torcedor do Palmeiras – concluiu.

Com os compromissos da temporada 2021 já encerrados, o Palmeiras só volta a campo no próximo ano, no dia 26 de janeiro, pelo Campeonato Paulista. De férias desde a conquista da Libertadores, os atletas do elenco principal devem retornar aos treinos na primeira semana de 2022, a partir do dia 5, para darem inicio na preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado de 3 a 12 de fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.