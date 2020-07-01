'Puxamos a orelha', diz Hudson após derrota do Fluminense no Carioca

A volta do Fluminense ao Campeonato Carioca foi longe daquilo que o clube esperava. Em uma partida ruim contra o Volta Redonda, a equipe acabou derrotada por 3 a 0, perdeu a liderança na classificação geral e agora tenta se reerguer para a última rodada da Taça Rio. Em entrevista à "FluTV", o volante Hudson comentou a dificuldade encontrada pelos jogadores na partida e projetou o que deve melhorar para os próximos jogos.
- As circunstâncias do jogo foram atípicas. Primeiro por levar um gol tão cedo e ter que buscar o placar. Depois com a expulsão. Isso trouxe uma demanda física muito grande para os jogadores. Estamos completamente longe do ideal de ritmo. Isso foi sentido durante toda partida. Mas já puxamos a orelha da rapaziada. Conversamos entre nós. A concentração tem que melhorar e o foco também. Tem muita coisa em jogo para os jogadores e para o Fluminense. Vamos consertar os erros, levantar a cabeça - avaliou o jogador.
Nesta quinta-feira, o Fluminense volta a entrar em campo pela competição. Na última rodada da fase de grupos, o adversário é o Macaé, em Bacaxá. Um empate já pode classificar o Tricolor na primeira posição do Grupo B.
- Temos que alinhar bem o que treinar, para recuperar o longo período sem atividades, e também descansar pela demanda física dos jogos. Não entendemos muito bem a tabela, de colocar um jogo tão em cima do outro, mas temos que superar essa parte. Classificar o Fluminense, buscar os resultados. Depois tem semifinal e final da Taça Rio, temos que buscar a melhor classificação possível para disputar o título do Carioca - completou.E MAIS:Com incertezas, Fluminense prepara reapresentação do elenco sub-23Fluminense paga salários de abril a jogadores e tem apenas maio abertoNino cita erros do Fluminense em reestreia e critica Carioca: 'Protocolo não é 100% seguro' E MAIS: