'Puxamos a orelha', diz Hudson após derrota do Fluminense no Carioca

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A volta do Fluminense ao Campeonato Carioca foi longe daquilo que o clube esperava. Em uma partida ruim contra o Volta Redonda, a equipe acabou derrotada por 3 a 0, perdeu a liderança na classificação geral e agora tenta se reerguer para a última rodada da Taça Rio. Em entrevista à "FluTV", o volante Hudson comentou a dificuldade encontrada pelos jogadores na partida e projetou o que deve melhorar para os próximos jogos.

- As circunstâncias do jogo foram atípicas. Primeiro por levar um gol tão cedo e ter que buscar o placar. Depois com a expulsão. Isso trouxe uma demanda física muito grande para os jogadores. Estamos completamente longe do ideal de ritmo. Isso foi sentido durante toda partida. Mas já puxamos a orelha da rapaziada. Conversamos entre nós. A concentração tem que melhorar e o foco também. Tem muita coisa em jogo para os jogadores e para o Fluminense. Vamos consertar os erros, levantar a cabeça - avaliou o jogador.

Nesta quinta-feira, o Fluminense volta a entrar em campo pela competição. Na última rodada da fase de grupos, o adversário é o Macaé, em Bacaxá. Um empate já pode classificar o Tricolor na primeira posição do Grupo B.