Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo

Crédito: Andrew Yates / AFP

Rafael nunca vestiu a camisa do Botafogo dentro de campo em uma partida, mas provavelmente está acostumado a vestir preto e branco durante toda a vida. O lateral-direito, que tem negociações para defender o Alvinegro na Série B do Brasileirão, é torcedor do Glorioso de berço.

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Revelado pelo Fluminense, Rafael foi vendido ao Manchester United ainda com 17 anos junto com Fábio, seu irmão gêmeo. O lateral-direito ficou nos Red Devils por sete anos e criou uma identificação na Inglaterra.

– Ele era honesto. Todos sabem da mentalidade vencedora que ele tinha, mas era uma pessoa que ajudava todos a todo momento. Mas não aquele tipo de ajuda de fazer coisas, mas sim dizer o que era o certo a ser feito. Comigo e com meu irmão isso aconteceu várias vezes - completou.

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A relação entre os dois era tão positiva que Sir Alex Ferguson uma vez até comparou Rafael com Bryan Robson, um dos jogadores mais marcantes da história do Manchester United.

– Eles (Rafael e Fábio) são talentos incríveis mas continuam tendo lesões. Eles são robustos, fortes, mas isso (lesões) pode acontecer pela maneira que jogam, Robson era justamente assim. Eles não veem perigo. São muito promissores, jogadores muito positivos. Isso é o que eu amo sobre eles. Eles não têm medo de jogar da maneira que jogam - afirmou o ex-técnico ao "Sports Mole", em 2011.IDENTIFICAÇÃO COM O BOTAFOGOParecia escrito: Rafael jogaria no Botafogo um dia. Ainda não tem nada confirmado, mas a tendência é que o negócio se desenrole para um final feliz. Torcedor do Alvinegro de berço, o lateral-direito já comentou sobre a vontade de defender o Alvinegro.

– Eu quero terminar minha carreira no Botafogo, mas primeiro precisa ter uma proposta. Não adianta só eu querer, o Botafogo precisa querer também. Se eu tivesse como opções o Botafogo e outro clube no Brasil, eu escolheria o Botafogo sem dúvida nenhuma - comentou ao "Canal do TF" em 2020.

+ Anderlecht não envia proposta, e Rafael Navarro continua no Botafogo; renovação segue emperradaO jogador de 31 anos não mentiu. Em 2018, quando o contrato com o Lyon-FRA estava para terminar, Rafael recebeu uma proposta do Flamengo. Agradeceu, mas recusou pela identificação com o Glorioso.

Na Turquia, atuou em 21 dos 40 jogos da equipe de Istambul no campeonato nacional. Se destacou pelo bom aproveitamento nas disputas individuais no sentido defensivo: ganhou 56% dos duelos aéreos e teve 50% de sucesso em disputas de recuperação de bolas que participou.