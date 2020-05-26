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'Pupilo' de Neymar, Felipe Anderson relembra jogo especial com o craque na época de Santos

Atletas foram revelados nas categorias de base do Santos e conquistaram a Libertadores em 2011 pelo Peixe. Meia está atualmente no West Ham, da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 18:38

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:38

Criado nas categorias de base do Santos e campeão olímpico com o Brasil em 2016, o meia Felipe Anderson relembrou do dia em que Neymar foi aplaudido por uma torcida adversária no Brasil em entrevista ao site do jogador do PSG.
Em novembro de 2012, o Santos bateu o Cruzeiro por 4 a 0, com um show de Neymar, que marcou três vezes e deu passe para o outro, marcado justamente por Felipe Anderson.
- Meu momento especial com o Neymar foi uma partida contra o Cruzeiro, fora de casa, quando ele fez três gols, me deu uma assistência e foi aplaudido de pé pela torcida adversária. Foi especial por ter visto o reconhecimento do Brasil representado naquela torcida aplaudindo ele de pé depois de um espetáculo e de muita arte em campo. Ele (Neymar) já vinha fazendo isso há muito tempo, então ali eu vi que estava jogando ao lado de um fenômeno, que era reconhecido até pela torcida adversária - contou Felipe Anderson.
O craque do Paris Saint-Germain agradeceu o carinho do "pupilo", que segundo o camisa 10 é a forma como chamava Felipe Anderson.
- Mando um abraço ao Felipe Anderson, meu pupilo, é assim que eu o chamava e dizer que, com certeza esse foi um dos momentos mais especiais da minha carreira. E ele é um amigo que eu tenho no futebol - disse Neymar.(Ivan Storti / Santos FC)E MAIS:Com golaço de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoIcardi deve assinar pelo Paris Saint-Germain por quatro anosSolskjaer confirma que United ainda não fez acordo por IghaloRobben elogia Guardiola e diz que treinador é o 'melhor do mundo' E MAIS:

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