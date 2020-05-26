'Pupilo' de Neymar, Felipe Anderson relembra jogo especial com o craque na época de Santos

Criado nas categorias de base do Santos e campeão olímpico com o Brasil em 2016, o meia Felipe Anderson relembrou do dia em que Neymar foi aplaudido por uma torcida adversária no Brasil em entrevista ao site do jogador do PSG.

Em novembro de 2012, o Santos bateu o Cruzeiro por 4 a 0, com um show de Neymar, que marcou três vezes e deu passe para o outro, marcado justamente por Felipe Anderson.

- Meu momento especial com o Neymar foi uma partida contra o Cruzeiro, fora de casa, quando ele fez três gols, me deu uma assistência e foi aplaudido de pé pela torcida adversária. Foi especial por ter visto o reconhecimento do Brasil representado naquela torcida aplaudindo ele de pé depois de um espetáculo e de muita arte em campo. Ele (Neymar) já vinha fazendo isso há muito tempo, então ali eu vi que estava jogando ao lado de um fenômeno, que era reconhecido até pela torcida adversária - contou Felipe Anderson.

O craque do Paris Saint-Germain agradeceu o carinho do "pupilo", que segundo o camisa 10 é a forma como chamava Felipe Anderson.