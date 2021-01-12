PT desiste oficialmente de participar da ação do Solidariedade para que Leven Siano seja presidente do Vasco

O Partido dos Trabalhadores desistiu oficialmente de participar da ação do Solidariedade para que Leven Siano, da chapa "Somamos", seja presidente do Vasco no próximo triênio (2021-2023). Com isso, a entidade política protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) sua desistência no processo, no final da manhã desta terça-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "Esporte News Mundo".
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Após ser divulgado que o partido decidiu se unir à ação do "Solidariedade" na ação favorável ao candidato da chapa "Somamos", a repercussão foi negativa por boa parte dos torcedores. Nas redes sociais, vários vascaínos pediram um posicionamento do PT, que emitiu um comunicado desistindo de participar do processo, a oficializou nesta terça.
Entenda o caso
Nesta segunda, o PT foi o segundo partido político a entrar com um pedido a favor de Leven. Vale lembrar que, na última quinta, o Solidariedade já havia entrado com uma ação inicial em Brasília. Dessa forma, o PT enviou um pedido ao ministro presidente Luiz Fux, do STF, com o objetivo de entrar como "amicus curiae” (amigo da corte), figura processual presente “nos processos de controle de constitucionalidade objetivo”.
Segundo a petição apresentada pelo PT, composta por oito páginas, a entidade pretende se juntar ao Solidariedade na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), número 780. Na visão dos dois partidos, a validação do pleito on-line, do dia 14 de novembro de 2020, fere preceitos fundamentais da autonomia privada das instituições, da anterioridade eleitoral e da segurança jurídica, já que o estatuto do clube não permite a realização da votação remota.
Sendo assim, o texto cita que conforme a Lei n. 14.073, de 14 de outubro de 2020,"fez incluir a previsão da hipótese de realização de eleições não presenciais nos termos da Lei Pelé, jamais poderia dar causa a implementação da eleição telepresencial no Club de Regatas Vasco da Gama, sob pena de interferir irregularmente da autonomia dessa entidade desportiva”, afirmou o PT ao longo de sua petição no STF.
“Como mencionado em exordial, a alteração do meio de votação, de modo a admitir a votação virtual enquanto o estatuto é claro ao prever apenas a votação presencial, não representa mera “atualização” ou admissão da plasticidade do disposto nas normas da entidade privada”.
Partidos dos Trabalhadores anuncia desistência
Na noite desta segunda-feira, o Partido dos Trabalhadores anunciou em sua rede social, que desistiu de participar da ação movida pelo 'Solidariedade' em favor do candidato Leven Siano. Confira abaixo o comunicado oficial da entidade política sobre o caso.
"O PT informa aos associados e torcedores do C. R. Vasco da Gama, bem como a toda comunidade desportiva, que não participará de açoes judiciais referentes às eleições internas do clube. As atenções do partido permanecem voltadas para os graves problemas do Brasil e da população.", informou o partido em sua rede social. Jorge Salgado responde nas redes sociais
Cabe salientar que por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Jorge Salgado, candidato da "Mais Vasco", foi definido o novo presidente do Vasco. Além disso, o vencedor do pleito já iniciou a transição com o atual mandatário Alexandre Campello, já conversou com os jogadores, e participou da escolha de Vanderlei Luxemburgo como novo treinador do Cruz-Maltino.
O presidente eleito Jorge Salgado, de acordo com a decisão do TJRJ comentou, em sua rede social, sobre as ações do Solidariedade e do PT. De acordo com o empresário, o envolvimento de partidos políticos na eleição do clube são uma "vergonha e um insulto ao Vasco": É uma vergonha e um insulto ao Vasco que partidos políticos, presididos por políticos de outros estados, que deveriam estar cuidando dos altos interesses da nação, se intrometam em assuntos que só dizem respeito aos Vascaínos. Seguimos com nosso trabalho. Isso não vai prosperar.— Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) Ja