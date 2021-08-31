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futebol

PSG rejeita proposta de 200 milhões de euros do Real Madrid por Mbappé

Atacante francês não deixará o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências após clube rejeitar proposta do Real Madrid...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 17:01
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Kylian Mbappé ficará no Paris Saint-Germain nesta janela de transferências após a equipe francesa rejeitar mais uma proposta do Real Madrid. O clube merengue ofereceu um total de 200 milhões de euros (1,2 bilhões de reais na cotação atual).
Veja a tabela do FrancêsSegundo os jornalistas Josep Pedrerol e José Félix Díaz, do programa El Chiringuito, da Espanha, o Paris Saint-Germain recebeu a proposta de 200 milhões de euros que esperava do Real Madrid por Kylian Mbappé na manhã da Europa neste domingo.
Após o Real Madrid oferecer 200 milhões de euros (1,2 bilhões de reais na cotação atual) por Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain encontrou a proposta que esperava pelo atacante francês, mas não respondeu a proposta da equipe merengue.
Com a falta de resposta do Paris Saint-Germain ao Real Madrid, o clube merengue não terá o atacante francês nesta janela de transferências, e espera o fim do confronto de Mbappé em junho de 2022 para assinar de forma gratuita com o jogador.
O dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, deseja manter o atacante francês. O jogador poderá assinar de forma gratuita em janeiro de 2022 com qualquer clube do mercado da bola.

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