Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG quer contratar lateral direito brasileiro do Barcelona

Emerson está emprestado ao Betis, mas desperta o interesse do clube frances, do Bayer Leverkusen e dos dois times de Milão...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 08:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 08:40
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Paris Saint-Germain quer a contratação do lateral direito Emerson, do Barcelona, segundo a “France Football”. O atleta está emprestado ao Betis, mas o fim do vínculo do brasileiro com o clube de Sevilha termina ao final desta temporada. Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, já se movimenta nos bastidores.Além do PSG, a imprensa francesa destaca que o Bayer Leverkusen também tem interesse em contar com o jogador no próximo ano. Já o “Mundo Deportivo” destaca que Milan e Inter de Milão estavam com desejo de contratar o ala no último verão europeu e os italianos podem voltar ao cenário de disputa.
> Veja a tabela da La Liga
O Barcelona já conta com Sergiño Dest e Sergi Roberto para a posição, mas o contrato do espanhol termina em 2022. O clube catalão deve decidir se irá vender o brasileiro ou o atleta formado em La Masia. No entanto, os culés devem pagar nove milhões de euros (R$ 59 milhões) ao Betis para ter 100% dos direitos de Emerson.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados