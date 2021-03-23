PSG quer contratar lateral direito brasileiro do Barcelona

O Paris Saint-Germain quer a contratação do lateral direito Emerson, do Barcelona, segundo a “France Football”. O atleta está emprestado ao Betis, mas o fim do vínculo do brasileiro com o clube de Sevilha termina ao final desta temporada. Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, já se movimenta nos bastidores.Além do PSG, a imprensa francesa destaca que o Bayer Leverkusen também tem interesse em contar com o jogador no próximo ano. Já o “Mundo Deportivo” destaca que Milan e Inter de Milão estavam com desejo de contratar o ala no último verão europeu e os italianos podem voltar ao cenário de disputa.