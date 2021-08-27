PSG não responde a oferta do Real Madrid pela contratação de Mbappé

Crédito: LOIC VENANCE / AFP

O Paris Saint-Germain ainda não respondeu o Real Madrid por uma proposta realizada na última quinta-feira pela contratação de Mbappé, revelou o "As". Segundo uma fonte do jornal espanhol, o clube francês se movimenta nos bastidores em busca de um substituto para o atual camisa sete.- Eles estão calando a boca por uma resposta, mas tudo pode ser desvendado em breve. Uma coisa é que a operação pode ser precipitada e outra é que será iminente.

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Na Espanha, acredita-se que o PSG prepara um golpe forte no mercado de transferências e que este evento será decisivo para a saída de Mbappé. No entanto, os franceses ainda não tem um nome definido. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, sempre sonhou em reunir Messi e Cristiano Ronaldo, mas o português está cada vez mais próximo do Manchester City.

O nome de Richarlison, atleta do Everton e da Seleção Brasileira, também está sendo cotado. O ponta esquerda é um grande amigo de Neymar, jovem e um dos melhores prospectos do futebol mundial pensando no futuro do Paris Saint-Germain.