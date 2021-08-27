Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG não responde a oferta do Real Madrid pela contratação de Mbappé

Clube francês se movimenta nos bastidores em busca de um substituto para o atual camisa sete. Cristiano Ronaldo é um sonho, mas Richarlison está na mira do Paris Saint-Germain...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 09:29

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:29

Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Paris Saint-Germain ainda não respondeu o Real Madrid por uma proposta realizada na última quinta-feira pela contratação de Mbappé, revelou o "As". Segundo uma fonte do jornal espanhol, o clube francês se movimenta nos bastidores em busca de um substituto para o atual camisa sete.- Eles estão calando a boca por uma resposta, mas tudo pode ser desvendado em breve. Uma coisa é que a operação pode ser precipitada e outra é que será iminente.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na Espanha, acredita-se que o PSG prepara um golpe forte no mercado de transferências e que este evento será decisivo para a saída de Mbappé. No entanto, os franceses ainda não tem um nome definido. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, sempre sonhou em reunir Messi e Cristiano Ronaldo, mas o português está cada vez mais próximo do Manchester City.
O nome de Richarlison, atleta do Everton e da Seleção Brasileira, também está sendo cotado. O ponta esquerda é um grande amigo de Neymar, jovem e um dos melhores prospectos do futebol mundial pensando no futuro do Paris Saint-Germain.
Caso a contratação de Mbappé seja confirmada, o Real Madrid prepara uma viagem de urgência para o jogador nas próximas horas para que seja realizado o procedimento médico necessário, mas a apresentação do novo ídolo seria apenas em setembro, no Santiago Bernabéu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados