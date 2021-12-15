PSG entra na briga com Real Madrid por zagueiro do Chelsea

Paris Saint-Germain e Real Madrid devem disputar a contratação do zagueiro Antonio Rudiger, do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o "Bild". O atleta tem contrato com o clube inglês até junho de 2022 e não parece disposto a renovar seu vínculo com os Blues.A equipe merengue monitora o defensor alemão há alguns meses e a contratação do jogador tem o aval do técnico Carlo Ancelotti. Caso o zagueiro seja contratado, o italiano poderia mudar o esquema do time espanhol e optar por uma formação com três zagueiros uma vez que Militão e Alaba também estão em grande fase.

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Por outro lado, a imprensa alemã informa que o PSG, através de Leonardo, promoveu alguns encontros nas últimas semanas com Sahr Senesie, empresário de Rudiger. Com isso, o atleta se juntaria ao estrelado elenco que conta com Marquinhos, Sergio Ramos e Kimpémbé no setor defensivo.

Apesar do esforço que o clube francês deve fazer nos próximos meses, o zagueiro já declarou que sua prioridade é jogar no Santiago Bernabéu na próxima temporada. O Real Madrid irá liberar espaço na folha salariam com as saídas de Bale, Marcelo e Isco e deve ter potencial para investir forte na chegada do alemão.