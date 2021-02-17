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futebol

PSG é chamado de galático na França e Mbappé é exaltado na Espanha

Paris Saint-Germain derrotou Barcelona por 4 a 1 pelas oitavas de final no Camp Nou com três gols de Mbappé, além de ter tido as ausências de Neymar e Di María...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:24

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 11:24
Crédito: Mbappé é chamado de furacão pela imprensa espanhola (Reprodução
A derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions League por 4 a 1 foi considerada surpreendente. O time francês não contava com as presenças de Neymar e Di María, ambos machucados, mas tinha Mbappé em um dia inspirado em que marcou três gols e praticamente encaminhou a classificação de sua equipe.O destaque da partida foi capa em todos os jornais esportivos da Espanha e França e sua atuação monumental foi comparada a passagem de um furacão pelo jornal "As". O atacante conseguiu devastar o Barcelona na Catalunha e deixar os jogadores culés brigando entre si.Sport exalta partida de Mbappé (Reprodução)O "Sport" afirmou que Mbappé conseguiu jogar muito contra a equipe blaugrana, disse que a atuação do camisa sete foi espetacular e que o Barça foi impotente após sair na frente no marcador. O atleta marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo e virou o duelo na segunda etapa.L'Equipe diz que PSG é um time de galáticos (Reprodução)Na França, o "L'Equipe" exaltou o time do PSG e chamou o elenco de galático e lembrou que nunca uma equipe francesa havia vencido o Barcelona no Camp Nou em uma Champions League. Nas últimas edições em que os clubes se encontraram nas fases eliminatórias, os culés levaram a melhor em todas.

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