PSG é chamado de galático na França e Mbappé é exaltado na Espanha

A derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions League por 4 a 1 foi considerada surpreendente. O time francês não contava com as presenças de Neymar e Di María, ambos machucados, mas tinha Mbappé em um dia inspirado em que marcou três gols e praticamente encaminhou a classificação de sua equipe.O destaque da partida foi capa em todos os jornais esportivos da Espanha e França e sua atuação monumental foi comparada a passagem de um furacão pelo jornal "As". O atacante conseguiu devastar o Barcelona na Catalunha e deixar os jogadores culés brigando entre si.Sport exalta partida de Mbappé (Reprodução)O "Sport" afirmou que Mbappé conseguiu jogar muito contra a equipe blaugrana, disse que a atuação do camisa sete foi espetacular e que o Barça foi impotente após sair na frente no marcador. O atleta marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo e virou o duelo na segunda etapa.L'Equipe diz que PSG é um time de galáticos (Reprodução)Na França, o "L'Equipe" exaltou o time do PSG e chamou o elenco de galático e lembrou que nunca uma equipe francesa havia vencido o Barcelona no Camp Nou em uma Champions League. Nas últimas edições em que os clubes se encontraram nas fases eliminatórias, os culés levaram a melhor em todas.