PSG define preço para vender Mbappé ao Real Madrid

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O Paris Saint-Germain não descarta vender Mbappé ao Real Madrid, mas quer que o clube espanhol pague 200 milhões de euros (R$1,2 bilhão) pelo atacante, segundo o "L'Equipe". A equipe merengue tem apenas seis dias até o fim da janela de transferências para apresentar uma nova oferta e entrar em acordo com o clube de Nasser Al-Khelaifi.

> Hoje com Messi, mas antes… Veja como era o último time do PSG antes de ser comprado por bilionário do QatarO Real Madrid apresentou uma proposta no valor de 160 milhões para contar com o camisa sete, mas o PSG recusou. No entanto, Paris está surpresa com a quantidade de dinheiro oferecida pelos espanhóis e membros do clube afirmaram que não esperavam essa atitude do clube de Florentino Pérez. Por conta disso, abriu-se um precedente para reflexão em caso de nova oferta.

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Mbappé já recusou ao todo seis propostas do Paris Saint-Germain para renovar seu contrato com a atual equipe. Embora não tenha tornado público, o desejo do atacante é vestir a camisa do Real Madrid. E isso será feito, seja nesta temporada, seja em 2022, quando poderá deixar o conjunto francês sem custos após o fim de seu contrato.