Próximo do Corinthians, Roger Guedes apaga fotos de sua passagem pelo Palmeiras

Crédito: Reprodução/Instagram

A novela "Roger Guedes no Corinthians" está muito próxima de um final feliz para a Fiel torcida, mas antes disso ela vem ganhando capítulos extras para atiçar os corintianos. Nesta quinta-feira foi a vez do jogador apagar as fotos de seu Instagram que estavam relacionadas a seu passado no Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O atacante chegou ao rival do Timão em 2016 e teve uma rápida ascensão com o técnico Cuca, sendo um dos destaques do título brasileiro daquele ano. Em 2017, porém, ele foi perdendo espaço e teve alguns atritos internos com o grupo, especialmente com Felipe Melo, que se tornou pública na época.

Em 2018, o jogador foi emprestado ao Atlético-MG, onde se destacou e acabou sendo vendido pelo Verdão ao Shandong Luneng, último clube do jovem de 24 anos. A negociação teve uma polêmica, já que o Alviverde colocou uma cláusula no contrato que obrigava o clube chinês a pagar uma multa em caso de revenda a algum time brasileiro. O caso foi parar na Fifa e resultou em multa.Agora, em iminente acerto com o Corinthians, Roger resolveu fazer uma "limpeza" em seu perfil no Instagram, tirando todo esse passado que o remetia ao Palmeiras. Com isso, o jogador já levou a torcida corintiana à loucura antes mesmo de ser oficializado, ganhando ainda mais pontos do que já tinha.

Depois de sete meses, seus agentes conseguiram rescindir o contrato com o Shandong Luneng, já que Roger Guedes não conseguia voltar para a China para jogar futebol. Desde que a possibilidade de liberação foi divulgada, o Timão apalavrou um acordo com o atacante, que deu preferência e sempre demonstrou aos amigos a vontade para defender as cores do Alvinegro.