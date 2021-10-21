Próximo de retorno, Roni participa do aquecimento com o elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira em preparação para enfrentar o Internacional no próximo domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Enquanto o elenco treina para o duelo decisivo, Roni vai subindo de degrau em degrau em sua recuperação de um entorse ligamentar do joelho direito e pode retornar em breve, que já dura mais de um mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

No treinamento do dia, o meio-campista do Timão, já em transição com a preparação física, participou do aquecimento com o grupo. Em seguida, porém, seguiu para um trabalho à parte com o preparador Fabrício Pimenta, o que faz parte do processo nesse período de retomada de atividades em campo.

Roni sofreu sua lesão no dia 12 de setembro, na partida contra o Atlético-GO, fora de casa, pelo Brasileirão. O volante formado na base corintiana sentiu o joelho e precisou ser substituído. Na saída de campo, ele chegou a chorar muito temendo pela contusão. Alguns dias depois, foi constatado um entorse ligamentar do joelho direito após a realização de exames no jogador.

Inicialmente, o clube divulgou um prazo aproximado de cinco semanas de recuperação com avaliações diárias feitas pelo departamento médico. Apesar de não dar datas para a volta do atleta, a expectativa é de que ele possa voltar a treinar sem restrições já na próxima semana e reforçar o elenco de Sylvinho.