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Próximo de retorno, Roni participa do aquecimento com o elenco do Corinthians

Meio-campista do Timão vem se recuperando há pouco mais de um mês depois de sofrer um entorse ligamentar no joelho direito. Já em transição, ele deve voltar em breve...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 13:52

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira em preparação para enfrentar o Internacional no próximo domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Enquanto o elenco treina para o duelo decisivo, Roni vai subindo de degrau em degrau em sua recuperação de um entorse ligamentar do joelho direito e pode retornar em breve, que já dura mais de um mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No treinamento do dia, o meio-campista do Timão, já em transição com a preparação física, participou do aquecimento com o grupo. Em seguida, porém, seguiu para um trabalho à parte com o preparador Fabrício Pimenta, o que faz parte do processo nesse período de retomada de atividades em campo.
Roni sofreu sua lesão no dia 12 de setembro, na partida contra o Atlético-GO, fora de casa, pelo Brasileirão. O volante formado na base corintiana sentiu o joelho e precisou ser substituído. Na saída de campo, ele chegou a chorar muito temendo pela contusão. Alguns dias depois, foi constatado um entorse ligamentar do joelho direito após a realização de exames no jogador.
Inicialmente, o clube divulgou um prazo aproximado de cinco semanas de recuperação com avaliações diárias feitas pelo departamento médico. Apesar de não dar datas para a volta do atleta, a expectativa é de que ele possa voltar a treinar sem restrições já na próxima semana e reforçar o elenco de Sylvinho.
Promovido ao time profissional em meados de 2020 por Dyego Coelho, Roni acabou perdendo espaço com Vagner Mancini, mas recuperou com Sylvinho e chegou a ser titular em alguns momentos. Filho do Terrão, ele já tem 40 jogos defendendo a camisa alvinegra e marcou quatro gols desde a sua estreia.

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