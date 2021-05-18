Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Próximo de retornar ao Real Madrid, Odegaard admite: 'Sou feliz no Arsenal'

Meio-campista tem sido peça chave para o técnico Mikel Arteta, mas clube merengue espera contar com o norueguês na próxima temporada...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:13

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Martin Odegaard não está com o futuro definido para a próxima temporada. O Real Madrid quer contar com o meio-campista na próxima temporada, mas o norueguês admitiu em entrevista à "Sky Sports" da Alemanha que é feliz no Arsenal.- Não sei o que vai acontecer. Sou jogador do Real Madrid, então temos que conversar com eles. É importante saber o que querem. Sou feliz no Arsenal, mas veremos o que acontece no final da temporada.
Na última temporada, Odegaard brilhou com a camisa da Real Sociedad e regressou ao clube merengue. No entanto, o jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Zidane na primeira metade da campanha e pediu para ser emprestado novamente.
Nos Gunners, o jovem de 22 anos vem tendo mais regularidade com o técnico Mikel Arteta. O meia já participou de 18 partidas, somando Premier League e Liga Europa, e anotou dois gols com a camisa do Arsenal. Os ingleses devem negociar a sua permanência.

Tópicos Relacionados

arsenal real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados