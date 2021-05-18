Próximo de retornar ao Real Madrid, Odegaard admite: 'Sou feliz no Arsenal'

Martin Odegaard não está com o futuro definido para a próxima temporada. O Real Madrid quer contar com o meio-campista na próxima temporada, mas o norueguês admitiu em entrevista à "Sky Sports" da Alemanha que é feliz no Arsenal.- Não sei o que vai acontecer. Sou jogador do Real Madrid, então temos que conversar com eles. É importante saber o que querem. Sou feliz no Arsenal, mas veremos o que acontece no final da temporada.
Na última temporada, Odegaard brilhou com a camisa da Real Sociedad e regressou ao clube merengue. No entanto, o jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Zidane na primeira metade da campanha e pediu para ser emprestado novamente.
Nos Gunners, o jovem de 22 anos vem tendo mais regularidade com o técnico Mikel Arteta. O meia já participou de 18 partidas, somando Premier League e Liga Europa, e anotou dois gols com a camisa do Arsenal. Os ingleses devem negociar a sua permanência.