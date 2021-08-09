Próximo de passar de fase na Champions, Jesus afirma: 'Poderia dizer que não tenho nada a provar'

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Na véspera da partida entre Benfica e Spartak Moscou, Jorge Jesus afirmou que segue em busca do objetivo de levar as Águias a fase de grupos da Champions League. Na última temporada, os portugueses ficaram pelo caminho diante do PAOK nas Eliminatórias.- Pelo meu currículo, poderia dizer que não tenho nada a provar. Mas não digo, pois todos os dias um treinador deve provar sua qualidade para atingir os objetivos do clube onde trabalha. Acreditamos que temos condições para avançar de fase e com a ajuda da torcida será mais fácil.

O zagueiro Lucas Veríssimo também comentou sobre a importância de participar da maior competição do Velho Continente.

- Um clube da dimensão do Benfica tem que estar na Champions e vamos lutar até o fim para conseguir. Vamos entrar concentrados, pois sabemos que ainda não conquistamos nada.