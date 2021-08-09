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Próximo de passar de fase na Champions, Jesus afirma: 'Poderia dizer que não tenho nada a provar'

Técnico do Benfica busca chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões após saída do Flamengo e retorno aos Encarnados. Equipe joga nesta terça-feira contra o Spartak Moscou...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 12:55
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Na véspera da partida entre Benfica e Spartak Moscou, Jorge Jesus afirmou que segue em busca do objetivo de levar as Águias a fase de grupos da Champions League. Na última temporada, os portugueses ficaram pelo caminho diante do PAOK nas Eliminatórias.- Pelo meu currículo, poderia dizer que não tenho nada a provar. Mas não digo, pois todos os dias um treinador deve provar sua qualidade para atingir os objetivos do clube onde trabalha. Acreditamos que temos condições para avançar de fase e com a ajuda da torcida será mais fácil.
O zagueiro Lucas Veríssimo também comentou sobre a importância de participar da maior competição do Velho Continente.
- Um clube da dimensão do Benfica tem que estar na Champions e vamos lutar até o fim para conseguir. Vamos entrar concentrados, pois sabemos que ainda não conquistamos nada.
Em Moscou, o Benfica venceu a primeira partida contra o Spartak por 2 a 0 com gols de Rafa e Gilberto. Caso confirme a classificação, os Encarnados irão passar por mais uma fase Eliminatória a partir da próxima semana, mas o adversário ainda não está definido.

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