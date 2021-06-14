Próximo de acerto com o Santos, Camacho não participa de treino no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Liberado pelo Corinthians do clássico contra o Palmeiras no último sábado (12), o volante Camacho não treinou na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (14). O atleta está de saída do Parque São Jorge para defender o Santos.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O negócio ganhou força após as duas equipes encontrarem um ponto de consenso, que é a liberação contratual do jogador para acertar com o Peixe. Em situação financeira delicada, a equipe da Vila Belmiro gostaria inicialmente de contar com o meio campista por empréstimo, o que não agradou a cúpula corintiana.

A rescisão amigável, por sua vez, é algo que encontra aprovação interna no Parque São Jorge, já que o Timão não teria mais compromissos financeiros com este ativo e nem correria o risco de possivelmente tê-lo de volta na próxima temporada desvalorizado e perto de encerrar contrato, o que aconteceria em dezembro de 2022.

Com pouco espaço no clube corintiano, Camacho também está otimista com um desfecho positivo na negociação, já que a sua contratação é um pedido do técnico Fernando Diniz à diretoria santista. A dupla trabalhou junta no Audax e Athletico-PR – quando o meia já pertencia ao Corinthians e foi emprestado na ocasião.