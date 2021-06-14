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Próximo de acerto com o Santos, Camacho não participa de treino no Corinthians

Meia já havia sido liderado do clássico contra o Palmeiras, no último sábado (12), e está próximo de trocar o Timão pelo Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 15:42

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:42

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Liberado pelo Corinthians do clássico contra o Palmeiras no último sábado (12), o volante Camacho não treinou na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (14). O atleta está de saída do Parque São Jorge para defender o Santos.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O negócio ganhou força após as duas equipes encontrarem um ponto de consenso, que é a liberação contratual do jogador para acertar com o Peixe. Em situação financeira delicada, a equipe da Vila Belmiro gostaria inicialmente de contar com o meio campista por empréstimo, o que não agradou a cúpula corintiana.
A rescisão amigável, por sua vez, é algo que encontra aprovação interna no Parque São Jorge, já que o Timão não teria mais compromissos financeiros com este ativo e nem correria o risco de possivelmente tê-lo de volta na próxima temporada desvalorizado e perto de encerrar contrato, o que aconteceria em dezembro de 2022.
Com pouco espaço no clube corintiano, Camacho também está otimista com um desfecho positivo na negociação, já que a sua contratação é um pedido do técnico Fernando Diniz à diretoria santista. A dupla trabalhou junta no Audax e Athletico-PR – quando o meia já pertencia ao Corinthians e foi emprestado na ocasião.
Contratado em pelo Corinthians em 2016, após se destacar no vice-campeonato paulista do Audax, Camacho nunca se firmou pelo Timão. Foram 96 jogos e dois gols marcados, um deles nesta temporada, contra a Ferroviária, na primeira fase do Paulistão, em Araraquara.

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