Próximo da saída, Deyverson xinga Corinthians e Neto após título do Palmeiras pelo sonho de continuar

A primeira saída do atual elenco do Palmeiras deve ser a do atacante Deyverson. Heroi na conquista do terceiro título da Copa Libertadores, o atacante tem contrato até o fim de junho e, segundo o LANCE! apurou, a diretoria não pretende renovar com o jogador.Pessoas do estafe do atacante minimizam as informações que correm dentro do Verdão. Afinal, o objetivo de Deyverson é seguir vestindo a camisa alviverde. E sua tática para convencer os dirigentes é mesmo a de apostar na idolatria que parte da torcida tem para com ele após a conquista continental.

E na quarta-feira (2), após o título da Recopa Sul-Americana ganho sobre o Athletico, o camisa 16 mostrou como será essa atuação. Após o apito final, com a taça em mãos, Deyverson foi para a torcida. Os vídeos viralizaram nas redes sociais. Primeiro exibiu uma faixa onde se lia provocações ao rival Corinthians. Depois, orquestrou um coro ofendendo o apresentador Neto, da TV Bandeirantes. Palmeiras e Neto vivem tempos tumultuados. O apresentador, ex-jogador do clube, porém muito mais identificado com o rival alvinegro, caiu de vez em desgraças com os alviverdes após se envolver em uma polêmica ao criticar o técnico Abel Ferreira na semana passada, atitude que rendeu até nota de repúdio do clube.

Em seu programa desta quinta-feira (3), Neto respondeu a atitude de Deyverson.

Legalmente, o atacante já pode assinar pré-contrato com qualquer time. O L! apurou que Deyverson já recusou sondagens de alguns interessados, entre eles clubes europeus. Quer esperar até o último momento para concretizar o sonho de seguir no time que aprendeu a amar. E pelo menos espera ter o apoio da torcida para isso.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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