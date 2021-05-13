Próximo da decisão do NBB, Flamengo chega a 30 vitórias consecutivas: 'Bem emblemático'

Com a vaga à decisão do NBB bem encaminhada, o Flamengo chegou a incríveis 30 vitórias consecutivas na temporada. A mais recente ocorreu diante do Paulistano por 81 a 75, na última quarta-feira, no Maracanãzinho, quando o time comandado por Gustavo De Conti triunfou pelo jogo 2 na série melhor de cinco das semifinais - o destaque do confronto foi Marquinhos, com 21 pontos. E o técnico Gustavinho destacou a marca "bem emblemática" do Flamengo com a sequência de vitórias.
- Vou pedir licença para não falar muita coisa sobre o jogo, porque tem um número de 30 vitórias consecutivas, que é bem emblemático. Com todo respeito ao Paulistano, aos nossos adversários, aos playoffs do NBB, mas são 30 jogos consecutivos e, assim, a qualidade dos jogos que a gente teve.
- Fora de casa, contra adversários muito duros, todos praticamente foram jogos decisivos, que valiam alguma coisa, jogos em sequência, numa temporada de pandemia. A gente precisa dar muito valor para isso. A gente está muito feliz. Comemoramos bastante essas 30 vitórias, pelo número, que é emblemático. Então, vamos pedir licença para comemorar. A gente não quer parar - completou o treinador, após festa no vestiário. O Flamengo volta à quadra neste sábado (15) para encarar novamente o Paulistano, às 15h15, no Maracanãzinho, pelo jogo 3 das semifinais do NBB. Uma nova vitória dará ao Rubro-Negro a vaga à final da liga nacional.