Próximo da decisão do NBB, Flamengo chega a 30 vitórias consecutivas: 'Bem emblemático'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com a vaga à decisão do NBB bem encaminhada, o Flamengo chegou a incríveis 30 vitórias consecutivas na temporada. A mais recente ocorreu diante do Paulistano por 81 a 75, na última quarta-feira, no Maracanãzinho, quando o time comandado por Gustavo De Conti triunfou pelo jogo 2 na série melhor de cinco das semifinais - o destaque do confronto foi Marquinhos, com 21 pontos. E o técnico Gustavinho destacou a marca "bem emblemática" do Flamengo com a sequência de vitórias.

- Vou pedir licença para não falar muita coisa sobre o jogo, porque tem um número de 30 vitórias consecutivas, que é bem emblemático. Com todo respeito ao Paulistano, aos nossos adversários, aos playoffs do NBB, mas são 30 jogos consecutivos e, assim, a qualidade dos jogos que a gente teve.