Próximo ao Vasco, Nene vai ao CT Carlos Castilho se despedir dos companheiros do Fluminense

Apalavrado com o Vasco, o meia Nene foi até o CT Carlos Castilho para se despedir dos companheiros e encerrar a passagem pelo Fluminense, onde está desde julho de 2019. Após definir a rescisão de contrato com o tricolor, o jogador fica livre nesta terça-feira para retornar a São Januário. O contrato com o Cruz-Maltino deve ser até o fim de 2022.
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Nene vinha sem espaço nos últimos meses. A renovação no final desde ano era vista como incerta e até improvável, com o término do vínculo sendo antecipado. No Fluminense, o meia foi o artilheiro do time em 2020, com 20 gols e deu sete assistências. Na atual temporada, ele é o líder em passes para gol, com seis, e balançou a rede cinco vezes. No entanto, já vinha perdendo espaço com Roger e foi reserva de Marcão.
No Vasco, Nene liderou um time que quase conseguiu fazer da reação histórica a manutenção na primeira divisão em 2015. Depois participou da temporada de retorno à Série A, em 2016. Confirmada a volta a São Januário, terá papel de guiar o meio-campo em outra arrancada, esta para o acesso.