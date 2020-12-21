Próximo adversário, Lisca já foi expulso sob vaias da torcida do Palmeiras; relembre

Crédito: Anderson Gores/Agência F8/Lancepress!

O Palmeiras vai reencontrar um personagem folclórico do futebol brasileiro na próxima quarta-feira (23), quando recebe o América-MG no Allianz Parque para fazer a primeira semifinal da Copa do Brasil 2020. Lisca ‘Doido’, treinador do Coelho, vai enfrentar o Palmeiras pela primeira vez na nova casa palestrina.

Em 2018, ano dos únicos dois duelos do técnico gaúcho diante do Verdão no comando do Ceará, Lisca empatou por 2 a 2 no Castelão no primeiro turno e saiu derrotado no Pacaembu por 2 a 1, no segundo turno.

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O triunfo palmeirense com dois gols do capitão Bruno Henrique ficou marcado na campanha do decacampeonato brasileiro palmeirense, muito pela dificuldade que foi o duelo diante do Vozão, com praticamente mais de 50 minutos com um jogador a menos.

Ainda no primeiro tempo, mesmo já vencendo por 2 a 0, Deyverson foi expulso. Minutos depois, Lisca também foi retirado do gramado pelo árbitro. O treinador saiu de campo fazendo gestos de ‘roubo’, sobre muitas vaias e xingamentos de um Pacaembu lotado de palmeirenses.Na coletiva após o jogo, Lisca disse ter sido expulso por causa de Felipão e detonou a arbitragem:

– O que ele deu ali? O que está havendo? É contra o América? É contra mim? Se for contra o Lisca eu vou embora para casa. Chega! Tudo tem um limite na vida. Foi contra o Cuiabá, a Ponte Preta, o Oeste, o Cruzeiro, o Juventude, o Paraná e agora de novo. E sempre contra a mesma equipe. Aí o bandeira diz que pede desculpa. Chega! Acabou! – esbravejou o próximo adversário de Abel Ferreira.

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Apesar da pressão na CBF pelos erros na Série B, Lisca não tem muitos motivos para reclamar quando o assunto é a Copa do Brasil. O Coelho eliminou o Corinthians nas oitavas de final, com um pênalti muito polêmico no Independência.

Amigo pessoal de Andrey Lopes, Lisca encheu o Palmeiras de elogios no mês passado e disse estar honrado de enfrentar o maior campeão do Brasil na semifinal da Copa.