Provocação: veja o que o Corinthians preparou para receber o Palmeiras

Crédito: Faixa com a data do Paulistão e "ainda sangra" estará presente na Neo Química Arena (Reprodução/@gavioesoficial

Corinthians e Palmeiras se enfrentam mais uma vez nesta temporada às 19h15 desta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Os donos da casa, mesmo sem a presença da torcida, terão uma “ajudinha” a mais na provocação: uma faixa em alusão à conquista do Campeonato Paulista de 2018, em cima do rival, no Allianz Parque.

A Gaviões da Fiel publicou uma imagem em suas redes sociais oficiais que mostram uma faixa escrito “08/04/2018 – ainda sangra”, em referência à data daquela decisão, que foi decidida nos pênaltis. Neste ano, as equipes voltaram a se encontrar na final do estadual, mas os vitoriosos foram os alviverdes, também nas penalidades, na casa palmeirense. Já em relação ao jogo, o técnico Tiago Nunes, pressionado, deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Luan e Otero (Gustavo Silva ou Léo Natel); Jô.