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Provocação: veja o que o Corinthians preparou para receber o Palmeiras

A Gaviões da Fiel postou uma imagem em suas redes sociais com uma faixa em referência à conquista do Paulistão de 2018; clássico acontece nesta quinta, pelo Brasileirão...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 12:31
Crédito: Faixa com a data do Paulistão e "ainda sangra" estará presente na Neo Química Arena (Reprodução/@gavioesoficial
Corinthians e Palmeiras se enfrentam mais uma vez nesta temporada às 19h15 desta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Os donos da casa, mesmo sem a presença da torcida, terão uma “ajudinha” a mais na provocação: uma faixa em alusão à conquista do Campeonato Paulista de 2018, em cima do rival, no Allianz Parque.
A Gaviões da Fiel publicou uma imagem em suas redes sociais oficiais que mostram uma faixa escrito “08/04/2018 – ainda sangra”, em referência à data daquela decisão, que foi decidida nos pênaltis. Neste ano, as equipes voltaram a se encontrar na final do estadual, mas os vitoriosos foram os alviverdes, também nas penalidades, na casa palmeirense. Já em relação ao jogo, o técnico Tiago Nunes, pressionado, deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Luan e Otero (Gustavo Silva ou Léo Natel); Jô.
Do outro lado, Vanderlei Luxemburgo vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino e deseja aumentar a sequência vitoriosa. A provável escalação deve ter: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gabriel Veron (Willian) e Luiz Adriano.

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