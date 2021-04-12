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Provocação e socos: juiz de Flamengo x Palmeiras relata 'confusão no túnel', mas não identifica os responsáveis

Entrevero entre dirigentes do Flamengo e segurança e membros da comissão técnica do Palmeiras aconteceu no túnel de acesso aos vestiários do Mané Garrincha, no fim do jogo...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 11:35
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Dentro das quatro linhas, Flamengo e Palmeiras protagonizaram um bom jogo de futebol, com muitas chances de gols, que acabou com o título rubro-negro nos pênaltis, após o empate em 2 a 2. Contudo, a decisão também teve "cenas lamentáveis", com uma confusão envolvendo dirigentes da Gávea e seguranças e membros da comissão técnica do Verdão, no túnel de acesso aos vestiários do Mané Garrincha, já nos minutos finais da etapa final da Supercopa do Brasil.
A partida chegou a ser paralisada por conta da movimentação, com os reservas dos dois times correndo em direção ao túnel. O árbitro Leandro Vuaden relatou a confusão na súmula, mas não identificou os responsáveis pelo tumulto.
- Informo que aos 50 minutos do segundo tempo de jogo paralisei a partida devido a um tumulto que acontecia dentro do túnel de acesso paraos vestiários, não foi possível identificar quem provocou o tumulto. após paralisação de 1 minuto o jogo reiniciou normalmente - publicou o árbitro Leandro Vuaden, que comandou a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras.Segundo informações da ESPN, a confusão começou após a expulsão do auxiliar técnico João Martins. Quando o profissional retornava ao vestiário, provocou os dirigentes do Flamengo no local: "Levem logo a taça", afirmou.
Marcos Braz e Bruno Spindel, VP e diretor de futebol do Fla, respectivamente, responderam, e a discussão subiu de temperatura. Seguranças do Palmeiras estavam no local e participaram do tumulto, no qual Braz e João Martins trocaram agressões, com o dirigente rubro-negro sendo atingido duas vezes.

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