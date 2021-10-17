Provocação de Pikachu ao torcedor da Chape foi repreendida por Pintado

Crédito: Yago Pikachu fez o gol da vitória do time cearense (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Durante a derrota da Chapecoense contra o Fortaleza no último sábado (16), o fato onde Yago Pikachu fez gestos para o torcedor catarinense ao comemorar seu gol na Arena Condá desagradou bastante o técnico Pintado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa entrevista coletiva após o confronto, o treinador do time de Chapecó fez uma clara reclamação sobre a forma como o adversário se comportou apesar de, posteriormente, afirmar que preferia não dar um enfoque maior do que o fato merecia:

- Quanto a confusão, o que a gente pede é respeito. O jogador de qualquer time não pode vir aqui e fazer qualquer sinal para nosso torcedor, fazer graça, principalmente na nossa casa. Exigimos respeito. Aqui ninguém tem sangue de barata. A gente sonha e trabalha para conquistar essa vitória. Às vezes a gente perde o equilíbrio. Mas prefiro falar do segundo tempo, que mostra nossa evolução.

- Não acredito em sorte ou azar, acredito no trabalho. Acho que a equipe mostra isso, principalmente pela reação no segundo tempo. Enfrentamos uma semifinalista da Copa do Brasil e terceira do Brasileiro, mostra que tem coisa boa aqui na Chapecoense, que com trabalho teremos evolução. Sinto muito por não ter conquistado a vitória que estava na nossa mão. Não tem que lamentar e nem baixar a cabeça. Vamos continuar assim até o final do campeonato - agregou Pintado.