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futebol

Provocação de Pikachu ao torcedor da Chape foi repreendida por Pintado

'Aqui ninguém tem sangue de barata', falou o técnico da equipe após a derrota para o Fortaleza...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 12:54
Crédito: Yago Pikachu fez o gol da vitória do time cearense (Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Durante a derrota da Chapecoense contra o Fortaleza no último sábado (16), o fato onde Yago Pikachu fez gestos para o torcedor catarinense ao comemorar seu gol na Arena Condá desagradou bastante o técnico Pintado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa entrevista coletiva após o confronto, o treinador do time de Chapecó fez uma clara reclamação sobre a forma como o adversário se comportou apesar de, posteriormente, afirmar que preferia não dar um enfoque maior do que o fato merecia:
- Quanto a confusão, o que a gente pede é respeito. O jogador de qualquer time não pode vir aqui e fazer qualquer sinal para nosso torcedor, fazer graça, principalmente na nossa casa. Exigimos respeito. Aqui ninguém tem sangue de barata. A gente sonha e trabalha para conquistar essa vitória. Às vezes a gente perde o equilíbrio. Mas prefiro falar do segundo tempo, que mostra nossa evolução.
- Não acredito em sorte ou azar, acredito no trabalho. Acho que a equipe mostra isso, principalmente pela reação no segundo tempo. Enfrentamos uma semifinalista da Copa do Brasil e terceira do Brasileiro, mostra que tem coisa boa aqui na Chapecoense, que com trabalho teremos evolução. Sinto muito por não ter conquistado a vitória que estava na nossa mão. Não tem que lamentar e nem baixar a cabeça. Vamos continuar assim até o final do campeonato - agregou Pintado.
Em situação cada vez mais difícil de superar o risco de rebaixamento, a Chapecoense voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro somente no próximo domingo (24) quando visitará o Bahia às 20h30 (de Brasília).

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