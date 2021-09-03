Provável titular no sábado, Pará comemora 13 anos da sua estreia pelo Santos

Nesta sexta-feira (3), o lateral-direito Pará, um dos jogadores mais experientes e vitoriosos do atual elenco santista, completa 13 anos da sua estreia com a camisa do Santos. O lateral fez seu primeiro jogo com o alvinegro praiano contra o Vitória, no Brasileirão de 2008, e o Santos venceu pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Kleber Pereira.- Fico muito feliz em reviver esse momento, de tanta alegria e felicidade pra mim. Fui muito bem recebido pelo clube, pela torcida e graças a Deus consegui fazer uma história bonita aqui. Sempre tive respeito e me empenhei ao máximo com essa camisa. Continuo respeitando e trabalhando forte pra dar o meu melhor para o clube. Espero poder ainda dar muitas alegrias ao nosso torcedor, que merece - afirma Pará.