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futebol

Provável titular no sábado, Pará comemora 13 anos da sua estreia pelo Santos

Lateral estreou pelo Peixe no dia 3 de setembro de 2008 em partida contra o Vitória...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 09:09

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 09:09
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesta sexta-feira (3), o lateral-direito Pará, um dos jogadores mais experientes e vitoriosos do atual elenco santista, completa 13 anos da sua estreia com a camisa do Santos. O lateral fez seu primeiro jogo com o alvinegro praiano contra o Vitória, no Brasileirão de 2008, e o Santos venceu pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Kleber Pereira.- Fico muito feliz em reviver esse momento, de tanta alegria e felicidade pra mim. Fui muito bem recebido pelo clube, pela torcida e graças a Deus consegui fazer uma história bonita aqui. Sempre tive respeito e me empenhei ao máximo com essa camisa. Continuo respeitando e trabalhando forte pra dar o meu melhor para o clube. Espero poder ainda dar muitas alegrias ao nosso torcedor, que merece - afirma Pará.
Respeitado pelos colegas de profissão, o atleta de 35 anos conquistou pelo Peixe o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América. Neste último foi fundamental dando suporte aos mais novos na época, como Neymar e Ganso.Pará é um dos jogadores mais vitoriosos atuando no futebol brasileiro, com 13 taças conquistadas. No Santos, ele atuou em 283 jogos e marcou 3 gols. Em 2021, jogou 31 jogos e balançou a rede em uma oportunidade.
Com o problema de última hora do lateral-direito Madson, Pará deve ser titular do Peixe na partida deste sábado, às 21 horas, diante do Cuiabá, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

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