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futebol

Provável titular na decisão, Felipe Jonatan quer Santos brigando por vitória

Jogador deve ser o substituto de Moraes, que teve uma lesão muscular de grau 1 na coxa...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 10:40

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:40

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos terá decisão pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, na Argentina, contra o Independiente. No duelo de ida das oitavas de final da competição, o Peixe saiu na frente pelo placar de 1 a 0 na Vila Belmiro e joga por um empate fora de casa.Como o lateral-esquerdo Moraes sofreu uma lesão de grau 1 na coxa diante o Bragantino no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Jonatan deve ser o titular do Peixe no confronto desta quinta.
- Feliz de retornar bem após esse período fora e participar dos lances dos gols. Cada dia que passa estou conseguindo ter um pouco mais de confiança. Espero estar ajudando o grupo de alguma forma. Temos uma disputa sadia na lateral esquerda comigo e com o Moraes, assim como em outras posições, o que é natural. Toda equipe grande precisa ter essas disputas, pois quem tem a ganhar é o Santos - afirmou Felipe Jonatan sobre a disputa na lateral.Apesar da vantagem o camisa 3 do Peixe quer ver a equipe buscando a vitória em Avellaneda. Se eliminar os argentinos, o Alvinegro enfrenta o vencedor do duelo entre Junior Barranquilla e Libertad.
- Nossa equipe mostrou poder de reação no segundo tempo em Bragança e buscamos o empate no fim. Porém, agora é mudar a chavinha porque tem a Sul-Americana. O Independiente é muito tradicional na Argentina, então vai ser um grande jogo. Temos uma vantagem mínima, mas não podemos jogar com ela embaixo do braço. Vamos entrar para fazer o nosso jogo, buscar a vitória e trazer essa classificação para Santos - concluiu o jogador.

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