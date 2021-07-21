Provável titular na decisão, Felipe Jonatan quer Santos brigando por vitória

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos terá decisão pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, na Argentina, contra o Independiente. No duelo de ida das oitavas de final da competição, o Peixe saiu na frente pelo placar de 1 a 0 na Vila Belmiro e joga por um empate fora de casa.Como o lateral-esquerdo Moraes sofreu uma lesão de grau 1 na coxa diante o Bragantino no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Jonatan deve ser o titular do Peixe no confronto desta quinta.

- Feliz de retornar bem após esse período fora e participar dos lances dos gols. Cada dia que passa estou conseguindo ter um pouco mais de confiança. Espero estar ajudando o grupo de alguma forma. Temos uma disputa sadia na lateral esquerda comigo e com o Moraes, assim como em outras posições, o que é natural. Toda equipe grande precisa ter essas disputas, pois quem tem a ganhar é o Santos - afirmou Felipe Jonatan sobre a disputa na lateral.Apesar da vantagem o camisa 3 do Peixe quer ver a equipe buscando a vitória em Avellaneda. Se eliminar os argentinos, o Alvinegro enfrenta o vencedor do duelo entre Junior Barranquilla e Libertad.