Provável titular ante Ituano, Jailson minimiza desfalques do Palmeiras: 'vamos dar conta do recado'

Apontado pelo próprio técnico Abel Ferreira como titular do Palmeiras improvisado na zaga no duelo das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Ituano, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, o volante Jailson minimizou nesta terça-feira (22) as ausências do trio de desfalques da equipe para o confronto e garantiu que quem entrar vai dar conta do recado.- Sabemos da importância que é defender bem para atacar, poder construir as jogadas. Começa na frente até a defesa para conseguirmos essa solidez que tivemos até agora no campeonato, sofrendo poucos gols. Em relação aos desfalques, sabemos da importância desses jogadores para o nosso grupo. Mas temos um elenco qualificado e os jogadores que o professor optar vão dar conta do recado.

O Verdão não terá Weverton, Gustavo Gómez e Kuscevic, convocados respectivamente para as seleções brasileira, paraguaia e chilena nos duelos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano. Os três só estarão à disposição de Abel para uma hipotética partida decisiva da final do Estadual.

Dono da melhor campanha geral da competição até aqui e ainda invicto com apenas três gols sofridos, o Palmeiras é o favorito absoluto para o duelo. Mas mesmo assim Jailson pede atenção para o duelo ante o rival de Itu.

- A gente sabe da dificuldade do Campeonato Paulista. Nosso grupo foi muito equilibrado, então a gente sabe do respeito que tem que ter pelas outras equipes. É um jogo de mata, a gente tem que chegar dentro de casa e fazer nosso papel para conquistar nosso objetivo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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