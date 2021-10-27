Provável substituto de Cássio no Corinthians, Matheus Donelli vai alcançar marca se encarar a Chape

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Sem poder contar com Cássio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio, o técnico Sylvinho deverá promover a entrada de Matheus Donelli no Corinthians contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, caso seja realmente escalado, o goleiro já terá garantida uma marca nesta edição da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Considerado a atual segunda opção do Alvinegro em sua posição no elenco corintiano, o jogador de apenas 19 anos está prestes a se tornar o goleiro mais jovem a atuar em um confronto deste Brasileirão. Até agora, esta condição é ostentada pelo arqueiro João Paulo, justamente da rival Chapecoense, que com 20 anos, completados em 8 de março, defendeu a equipe catarinense contra o Ceará, no dia 13 de junho, pela terceira rodada do torneio nacional.

Nascido no dia 17 de maio de 2002, Matheus Donelli terá 19 anos, cinco meses e 15 dias no dia da partida contra o clube de Chapecó, lanterna do Brasileirão. E vale destacar também que o atleta é o mais jovem goleiro do atual plantel corintiano, que tem como outras opções da posição, além do titular Cássio, Guilherme Castellani, de 21 anos, Carlos Miguel, de 22, e Caíque França, de 26.Com 1,89m de estatura, Donelli é considerado uma grande promessa como goleiro. Em 2019, ele ajudou o Brasil a conquistar o título da Copa do Mundo Sub-17, realizada em solo nacional, e ainda recebeu da Fifa o prêmio Luva de Ouro ao ser eleito o melhor jogador de sua posição na competição.

QUATRO JOGOS DISPUTADOS COMO PROFISSIONAL

Prestes a alcançar uma marca de precocidade neste Brasileirão, Donelli já disputou quatro jogos pelo time profissional do Corinthians. Ele esteve em campo nas partidas contra Palmeiras, Ponte Preta e Novorizontino, pelo Paulistão, e atuou em um dos tempos do duelo em que o Timão goleou o River Plate-PAR por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana, substituindo Cássio após o intervalo de um confronto no qual o Timão fez a sua despedida do torneio.

Considerada uma das joias entre os jovens formados na base do Corinthians,Donelli tem 100% dos seus direitos econômicos pertencentes ao clube, com o qual possui contrato até 5 de janeiro de 2025. E o valor da multa rescisória foi fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões, pela cotação atual).